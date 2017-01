ECCC Announces Fall Semester Honor Roll

Students named to the 2016 fall semester honor roll, which includes those selected to the President’s List, Dean’s List and Honorable Mention List, have been announced at East Central Community College in Decatur.

PRESIDENT’S LIST

(Alphabetically by hometown)

Those named to the President’s List, full-time students with a 4.0 grade point average, and their respective hometowns include the following:

BRANDON: Shelby Walters;

BROOKHAVEN: Katherine Shell;

CARTHAGE: Adrian Douglas, Sarah Gray, Aerial Green, Lauren Lofton, LaShunda Millsaps, Andy Pilgrim, Jackson Pilgrim and Danny Smith;

COLUMBIA: Alyssa Pendergrass;

COLUMBUS: Cassandra Obman;

CONEHATTA: Makenzie Byrd, Taylor Fulkerson, Darby Kilpatrick and Genieveve Nichols;

DECATUR: Codi Ballard, Sydney Baucum, Amber Chaney, Luke Clark, Jessica Forrest, Reagan Gorgas, Charles Green, Sydney Kennedy, Marissa Massey, Samuel Thompson and John Vincent;

FLORENCE: Julia Johnston;

FOREST: Courtney Bell, Jonathan George, Holly Hendershot, Kelli Lewis, TaNissa McNair, Victoria Sanders, Samantha Sistrunk and Jordan Tadlock;

FRENCH CAMP: Catherine Chisolm;

FULTON: Aniyah Marshall;

HICKORY: Olivia Cain, Chaney Mills and Kenlynn Morgan;

JACKSON: Tagen Remmel;

LAKE: Alexandria Crout, Anastasia Crout, Cassidi Mitchell and Kaitlyn Ware;

LAWRENCE: Zachary Richardson;

LENA: Paxton Holmes, Tyunna Odom and Hayley Slay;

LITTLE ROCK: Candace Lanier and Emily Nelson;

LOUISVILLE: Horace Ashford, Andrew Bernard, Kaytlyn Burrage, Sarah Durrance, Reagan Holdiness, Hayden Hudspeth, Brittany Jaudon, Katie McCool, Austin McDaniel, Whitney Palmer, Marlee Parkes, Cassidy Pearson, Carley Puckett, Brantlie Sheets and Stephanie Smith;

MERIDIAN: Kaitlyn Knuth, Sarah Laird and Scott Main;

MORTON: Abbey Armstrong, Kaitlyn Evans, Carla Land, Tyler Runnels, Amanda Warren and David Westberry;

NATCHEZ: Samuel Parker;

NESBIT: Gabriel Gross;

NEWTON: Samantha Adams, Lindsey Ayllon, Kevin Chapman, Amanda Creekmore, Kiersten Johnson, Deborah Luke, Kaylin McCree and Sarah Whittle;

NOXAPATER: Mikella Vance and Weiying Wang;

OLIVE BRANCH: Kayla Young;

PEARL: Lauryn Tucker;

PELAHATCHIE: Marley Maddox, Carolyn Nickles and Lexie Walker;

PHILADELPHIA: Sydney Battle, Nicholas Black, Natalie Bounds, Mitchell Crenshaw, Brianna Griffin, Morgan Hardy, Taylor Johnson, Jacinta Nonis, Briana Roberts, Bailey Smith, Khalil Triplett and Abby Winstead;

PULASKI: Michael McWilliams;

PURVIS: William Roseberry;

RICHLAND: An Duong and Aubree Patterson;

SEBASTOPOL: Mikaela Bennett, Brentley Comans, Laicon Partain and Alejandra Salgado;

UNION: Cheyenne Bradley, Raymond Farlow, Kolt Hagan, Jacob Hamm, Jon Henry, Kristen Kennedy, Haley Morgan and Hailey Morris;

VELDHOVEN: Tom Langelaar;

WALNUT GROVE: Destiny Carter and Hannah Pope; and

PENSACOLA, FLA: Laneisha Jeans.

DEAN’S LIST

(Alphabetically by hometown)

The Dean’s List includes the following full-time students who achieved a 3.5 to 3.99 grade point average.

BAILEY: Jacob Hudson;

BAY SPRINGS: Stephanie Rand;

BOGUE CHITTO: Alilynn Gartman;

BRANDON: Jala Hobson, Tanner Lindsey, Presley McLemore and Jacob Thomas;

CARTHAGE: Landon Alexander, Steven Barnett, Bethany Bradley, James Cain, Autumn Cheek, Triston Coats, Ashten Collier, Patricia Jones, Daleshia Leflore, Eric Malone, Meagan Perry and Justin Wooten;

CHOCTAW: Cynthia Cooley and Kimberly Ferris;

CHUNKY: Laken Clark, Shawna Gentry, Jared Graham, Caleb McLemore and Nathan Smith;

CLINTON: Cory Furlow;

COLLINSVILLE: Jamie Cantey, Leslie Kinney, John Massey and Hayley Null;

CONEHATTA: Dudley Fanguy and Baylee Green;

DEKALB: Madalyn McMahon;

DECATUR: Joshua Alexander, Andrew Barnett, Destiny Barrett, Makaeya Brock, Jessica Everett, Savannah Gates, John Griffin, Anna Jones, Melanie Kelly, Gabrielle Loper, Mallory Myers, Jordan Phillips, Samuel Tero, Nathaniel Thorne and Cassandra Warnsley;

FLORENCE: Kenzie Jenkins, Ashley Langham and Samuel Wilson;

FOREST: Zachary Boswell, Andrea Bryant, Anna Edwards, Christopher Fortenberry, Jodashia Greenhouse, Alexius Hardin, Takishia Lee, Andrea Neal, Brittany Parrott, Demetreuna Rankin, Jessica Reed, Amber Self, Javontae Spivey, Sharlee Walley, Brittney Watkins and Christopher White;

GOSFORD: Jessie Andrew;

HATTIESBURG: Bradston Burnside and Patrick Walker;

HICKORY: Mary Brand, Brandon Cleveland, Tanner Elders, Harleigh Embrey, Abby Hollingsworth, Kirbi Hurst, Jacob Mott, Madison Parks and Brianna Rea;

LAKE: Jawuan Bell, Baylee Buckley, Mary Harris, Matthew Mitchell, Brianna Porter, Tabatha Richardson, Jesus Toledano and Eden Ware;

LENA: Celeste McDonald;

LITTLE ROCK: Billy Murphree and Mikiyala Wells;

LOUIN: Kendrick Holder and Cauley Mayo;

LOUISVILLE: Madeline Adams, Nadia Coburn, Hallie Doster, Aaron Hathorn, Joshua Moore, Abigail Ray, Dillon Reed, Brandon Rogers, Peyton Ryals, Amaziah Sierra, Rebecca Stokes, Jerome Warren and Willis Woods;

MADISON: Kenneth Bonds and Kaitlin Thrash;

MCCOOL: George Freeman;

MENDENHALL: Mackenzie Gray and Elisabeth Hall;

MERIDIAN: Maliyah Brown, Manesha Brown, Chelsea Byrd, Haley Hutcherson, Felicia Jones and Gage Leifried;

MORTON: Hunter Aycock, Elizabeth Crotwell, Stanley Dinkins, Anna Nichols, Destiny Randall and Brittany Taylor;

NEWTON: Audrey Carmichael, Kadeeja Davis, Angelica Norman, Miahja Tirado and Tanya Walters;

NOXAPATER: David Parker, Kalie Parks, Deanna Sangster and Kayla Thompson;

PASCAGOULA: Richard Jacobson;

PASS CHRISTIAN: Tyler Ladner;

PAULDING: Devon Jones;

PELAHATCHIE: Samantha Walker;

PHILADELPHIA: Jonathan Achatz, Wesley Akins, Jesse Alexander, Christina Bates, Emily Beckham, Hannah Bennett, Jerron Bennett, Joseph Blount, Sydney Breazeale, Daniel Driskell, Clover Eakes, John Eakes, William Fanning, Alice Ferguson, Elaina Frazier, Kinsey Gentry, Jarard Greer, Jonathan Hall, Sabela Hobbs, Kenyatta Moore, Anna Myers, Breann Nicholson, Raegan Pope, Chandler Posey, Kayla Robertson, Misty Simmons, Shanagia Sims, Samuel Singleton, Abby Smith, Cooper Smith, Jordan Smith, Lacy Stone, Kristi Taylor, Mary Thomas and Jakeem Triplett;

PRESTON: Madison Johnson;

QUITMAN: James Parker;

SAUCIER: Aaron Rainey;

SEBASTOPOL: Billy Marshall;

SOUTHAVEN: Nicholas Thomas;

STARKVILLE: Thomas Pugh;

TERRY: Weston Acey;

UNION: William Alford, Zachary Bazor, Robert Chapman, Brandon Clark, Michael Hackett, Tommie Killen, Madeline LeBlanc, Tatum McMullan, Bryanna Robbins, Cassie Smith and Savannah Wallace;

WALNUT GROVE: Alissa Davidson, Zachari Johnson and Dalen Parker;

WESSON: Julie Smith;

GROVE OAK, AL: Anna Norris;

TIBBIE, AL: Kevin Howard;

ANTHONY, FL: Alec Hayes;

OSPREY, FL: Domenico Marino; and

PFAFFEN-SCHWABENHEIM, GERMANY: William Elberson;

HONORABLE MENTION

(Alphabetically by hometown)

The following full-time students were named to the Honorable Mention List and earned a 3.0 to 3.49 grade point average:

ACKERMAN: Jakob Williams;

BRANDON: Connor Merrill, Caleb Welch and Michael White;

CARTHAGE: Grace Addy, Hailey Alderman, James Alexander, Tyler Anderson, Joseph Atkison, Taylor Bone, Joseph Burgess, Hailey Clark, Nicholas Ezelle, Nathan Fairchild, Ivy Foster, Tristan Johnston, Jaycie Malone, Andrew May, Joseph Momon, Amanda Mosley, Vimal Patel, Presley Rhodes, Elizabeth Sanders, Chelsea Smith, Katilyn Walker, Jacob Webb, Charlie Wilcher, Destiny Wilcher and Kaitlin Withers;

CHOCTAW: Bo Joe

CHUNKY: Monica Culpepper, Jerry Thompson and Jack Vidals;

CLINTON: Mitchell Broadwater

COLLINS: Peyton Lott

COLLINSVILLE: Jessica Bryan, Steven Bufkin, Allison Harris, Thomas Penson and Edward Watson

COLUMBUS: Kaitlyn Oswalt

CONEHATTA: Andersen Adcock, Matthew Farmer, Bristina Gibson and Morgan Leach;

DECATUR: Karley Andrews, Shelby Barrett, Rebekah Buckley, Courtney Burton, Latesia Davis, Jaada Harris, Summer Henry, Abigail Hollifield, Keely Jones, Courtney Kelly, Shelby Kennedy, Michael Key, Ke Yanna Kidd, Jordan Loper, Belinda Patton, Michaela Rayner, Larry Reed, Joshua Warnsley and Czar Williams;

DEKALB: Jonathan Jones and Madalyn Young;

FOREST: Jessica Bell, Easton Boles, Charles Bradford, JaRod Braggs, William Coleman, Juan Cruze, Breshia Donald, Myeshia Dukes, Emily Dykeman, Landry Gardner, Wavy Griggs, Toby Harrell, Celia Hernandez, Grecia Hernandez, Louis Hernandez, Blake Jones, Shakilria Kimble, Jessica Lanthrip, Tomaz McNair, Tamarial Nicks, Elliott Parish, Katelyn Perkins, Madison Pettigrew, Kimberly Reyes, Jay Riser, Ambriyana Roberts, Jerrikus Robinson, Daren Smith, Lori Stevens, Samantha Warren, Anita Hatcher Williams and Bellani Yarbrough;

GAUTIER: Hagan Brown;

GULFPORT: Christian Bellew;

HICKORY: Austin Chaney, Jacob Edwards, Justin Embrey, Morgan Majure and Jonathan Valentine;

JACKSON: Emontie Lewis and Isiah Thomas;

KOSCIUSKO: Kara Rhodes;

LAKE: Tyler Bennett, Christian Blum, Meagan Hall, Brandon Harrison, Tavarious Hughes, LaDarrius Jennings, Melanie McMillan and Kirkland Reid;

LAKE CORMORANT: Andrew Smith;

LAUREL: Heath Morris and Landon Weddle;

LAWRENCE: Shawna Bush, Kateilyn Edwards, Erika Harrell, Davis Jackson and Jaython Massey;

LENA: Akeyah Coleman and Paden Horton;

LITTLE ROCK: Jeffery Alexander, Daniel Ellingburg and Brice Walton;

LOUIN: Kent Shelwood;

LOUISVILLE: Madelyn Ball, Krysten Eaves, Malik Eichelberger, Kwasniewski Glenn, Heather Hannah, Kiaa Haynes, Tracy Holder, William King, Alexandria Lee, Andi McCrimon, Samantha McCrimon, Hunter McElroy, Garrett Miles, Melinda Nolt, Steven Reynolds, Jalon Sangster, Alexis Tanksley, Branden Vick and Logan Webb;

LUCEDALE: Ryan Gunter;

MABEN: Kolby Crowley;

MCCOMB: Kaylynn Stephens;

MCCOOL: Dalton Watts;

MERIDIAN: Daniel Harper and Akalah Hodge;

MORTON: Kalen Brown, Diana Buitrago, Crystal Davila, Adrian Hunter, Aerian Keeton, Jerrica Merchant, Maci Phillips, Carrie Thompson, Mason Wallace and Benjamin Yancey;

NEWTON: Thomas Boswell, Brianna Chapman, Summer Culpepper, Albany Davis, Alexus Evans, Kyra Evans, George Garner, Anna Griffin, RaJah Hodges, Paisley Jackson, Meshach Martin, Cynthia Norman, Autumn Taylor and Meilii Tumbling-Jordan;

NOXAPATER: Wyatt Ball, Macie Barrett and Charles Rash;

OLIVE BRANCH: Davis Lott;

PHILADELPHIA: Mayson Ables, David Adkins, Kayla Alexander, Alaina Barrier, Cayley Branning, James Cartlidge, Brandon Clark, Kizzy Donald, Chelsee Ferris, Grant Garrison, Amber Hill, Angelica Jackson, Jayden Jenkins, Amber Jones, Ashton Killen, Matthew Kittrell, Nhung Le, Alexis Lowrey, Kayla Mckinion, Bradley Palmer, Nortecia Parker, Maranda Payton, Kimberly Poole, Cecily Price, Steven Richardson, Keith Riggen, Rachel Rogers, Cayman Ruffin, Anna-Claire Sharpston, Kwajalyn Smith, Meagan Smith, Tabitha Smith, Emily Stewart, Morgan Stovall, Samantha Stovall, JaQuanna Stribling, Brianna Whittle, Bethany Willis and Kaila Willis;

PRESTON: Dustin Burton, Ragan Case and Alan White;

PULASKI: Carlie Batte;

PURVIS: Marisa Bounds;

QUITMAN: Jason Davidson;

RICHTON: Kalen Meggs;

ROSE HILL: Robert Boles;

SHUBUTA: Thurston McCarty;

STAFFORD: Lydia Holdiness;

SUMRALL: Brittney McCray;

TAYLORSVILLE: Naja Gammage;

UNION: James Arthur, Landon Bounds, Ryan Eakes, Caitlin Edwards, Shelby Harrison, Printice Horton, Tonnie Horton, Thashanna Jackson, Naomi Lewis, Stephen Mason, Mason McDill, Breona Moore, Hannah Payne, Aleia Sharp, KenLynn Stevens, David Thames, Anna-Grace Tingle, Alex Wilcher, Makayla Williams and Ashley Wilson;

VANCLEAVE: Lucas Orchard

VICKSBURG: Joseph Jabour

WALNUT GROVE: Ashton Bailey, Matthew Beasley, Bryant Flake, Jonathan McDill, Stacey Norris, Amber Pierce, Neil Smith, Brady Thrash, Trace Thrash and Tyler Withers;

WATER VALLEY: Cooper Clement;

DUNDAS: Eleanor Jones;

CLANTON, AL: Hunter Bennett;

HAMPTON COVE, AL: Cole Prestegard

SHALIMAR, FL: Bailey Threlkeld;

HOUMA, LA: Mackenzie Rousseau; and ROSE, LA: Hedar Ramirez-Villeda;