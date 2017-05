ECCC Announces Spring Semester Honor Roll

Students named to the 2017 spring semester honor roll, which includes those selected to the President’s List, Dean’s List and Honorable Mention List, have been announced at East Central Community College in Decatur.

PRESIDENT’S LIST

(Alphabetically by hometown)

Those named to the President’s List, students with a 4.0 grade point average, include the following:

GOSFORD, AUSTRAILIA: Jessie Andrew

VELDHOVEN, NETHERLANDS: Tom Langelaar

CARROLTON, AL: Andi McCrimon and Samantha McCrimon

GROVE OAK, AL: Anna Norris

PENSACOLA, FL: Laneisha Jeans

BAILEY: Jacob Hudson

BAY SPRINGS: Stephanie Rand

BRANDON: Jacob Thomas and Shelby Walters

BROOKHAVEN: Katherine Shell

CARTHAGE: Hailey Clark, Aerial Green, Daleshia Leflore, Lauren Lofton, Eric Malone and Justin Wooten

CHUNKY: Jerry Thompson

COLLINSVILLE: John Massey

COLUMBIA: Alyssa Pendergrass

COLUMBUS: Cassandra Obman

CONEHATTA: Melisa Pace

DEKALB: Kerry McInnerney and Madalyn McMahon

DECATUR: Sydney Baucum, Makaeya Brock, Amber Chaney, Jessica Forrest, Reagan Gorgas, Charles Green, Anna Jones, Sydney Kennedy, Larry Reed, Samuel Thompson, John Vincent and Cassandra Warnsley

FLORENCE: Julia Johnston

FOREST: Alan Graham, Kelli Lewis, TaNissa McNair, Victoria Sanders and Jordan Tadlock

FRENCH CAMP: Catherine Chisolm

HICKORY: Olivia Cain and Chaney Mills

LAKE: Tabatha Alford, Alexandria Crout, Anastasia Crout, Jesus Toledano and Kaitlyn Ware

LAUREL: William Elberson and Heath Morris

LAWRENCE: Zachary Richardson

LENA: Tyunna Odom and Hayley Slay

LITTLE ROCK: Daniel Ellingburg and Emily Nelson

LOUSIVILLE: Madeline Adams, Kaytlyn Burrage, Reagan Holdiness, Hayden Hudspeth, Katie McCool, Marlee Parkes, Carley Puckett and Brantlie Sheets

MABEN: Kolby Crowley

MERIDIAN: Andrew Bernard, Harold Hollingsworth, Sarah Laird, Gage Leifried and Scott Main

MORTON: Abbey Armstrong, Leonel Costilla, Elizabeth Crotwell and Kaitlyn Evans

NATCHEZ: Samuel Parker

NEWTON: Lindsey Ayllon, Kevin Chapman, Deborah Luke, Kaylin McCree, and Sarah Whittle

NOXAPATER: Macie Barrett, Kalie Parks, Mikella Vance and Weiying Wang

OLIVE BRANCH: Kayla Young

PEARL: Lauryn Tucker

PELAHATCHIE: Marley Maddox

PHILADELPHIA: Sydney Battle, Kayla Beckham, Hannah Bennett, Sydney Breazeale, Kiara Cunningham, Clover Eakes, Brianna Griffin, Angelica Jackson, Taylor Johnson, Jacinta Nonis, Chandler Posey, Samuel Singleton, Bailey Smith, Cooper Smith, Lacy Stone, Khalil Triplett and Abby Winstead

PULASKI: Rhianna Rhodes

PURVIS: William Roseberry

RICHLAND: Aubree Patterson

ROSE HILL: Jinna Alston

SEBASTOPOL: Makenzie Byrd, Brentley Comans, Laicon Partain and Alejandra Salgado

UNION: William Alford, Raymond Farlow, Jacob Hamm, Jon Henry, Michael Johnson, Kristen Kennedy, Madeline LeBlanc, Haley Morgan and Cassie Smith

WALNUT GROVE: Destiny Carter, Bryant Flake and Hannah Pope

WEST: Benjamin Nail

DEAN’S LIST

(Alphabetically by hometown)

The Dean’s List includes the following students who achieved a 3.5 to 3.99 grade point average.

BOGOTA, COLUMBIA: Heidy Quinonez Herrera

HAMPTON COVE, AL: Cole Prestegard

BRANDON: Jala Hobson,Tanner Lindsey, Presley McLemore and Michael White

CARTHAGE: Landon Alexander, Joseph Atkison, Steven Barnett, Bethany Bradley, James Cain, Autumn Cheek, Ashten Collier, Adrian Douglas, Phillip Golden, Sarah Gray, Patricia Jones, LaKenya Latiker, Meagan Perry, Jackson Pilgrim, Chelsea Smith, Destiny Wilcher and Thomas Withers

CHOCTAW: Bo Joe

CLINTON: Cory Furlow

COLLINSVILLE: Jamie Cantey and Edward Watson

CONEHATTA: Taylor Fulkerson, Bristina Gibson and Darby Kilpatrick

DECATUR: Karley Andrews, Andrew Barnett, Destiny Barrett, Shelby Barrett, Rebekah Buckley, Kendall Carey, Malcolm Chambers, Luke Clark, Jessica Everett, Shawna Gentry, John Griffin, Summer Henry, Keely Jones, Shelby Kennedy, Michael Key, Marissa Massey, Mallory Myers, Jordan Phillips, Samuel Tero, Nathaniel Thorne, Joshua Warnsley and Czar Williams

DEKALB: Madalyn Young

FLORENCE: Ashley Langham

FOREST: Courtney Bell, Jessica Bell, Zachary Boswell, Emily Dykeman, Anna Edwards, Christopher Fortenberry, Jonathan George, Jodashia Greenhouse, Alexius Hardin, Anita Hatcher Williams, Holly Hendershot, Blake Jones, Jessica Lanthrip, Takishia Lee, Celeste McDonald, Tomaz McNair, Andrea Neal, Katelyn Perkins, Demetreuna Rankin, Samantha Sistrunk, Javontae Spivey, Sharlee Walley and Samantha Warren

FULTON: Aniyah Marshall

GAUTIER: Hagan Brown

GULFPORT: Christian Bellew

HICKORY: Austin Chaney, Tanner Elders, Harleigh Embrey, Abby Hollingsworth, Kirbi Hurst, Kenlynn Morgan and Madison Parks

JACKSON: Tagen Remmel

KOSCIUSKO: Kara Rhodes

LAKE: Tyler Bennett, Katherine Boone, Adrianna Crout, Hagan French, Mary Harris, Presley Hollingsworth, Joshua Parkman and Shelby Wilkerson

LAWRENCE: Shawna Bush and Davis Jackson

LENA: Paxton Holmes and Dearron Stewart

LITTLE ROCK: Matthew Cress, Billy Murphree and Mikiyala Wells

LONG BEACH: Joshua Chumney

LOUIN: Cauley Mayo

LOUISVILLE: Horace Ashford, Nadia Coburn, Hallie Doster, Sarah Durrance, Kwasniewski Glenn, Kevin Haynes, KeDarius Holmes, Brittany Jaudon, Peyton Jones, Alexandria Lee, Austin McDaniel, Hunter McElroy, Joshua Moore, Whitney Palmer, Cassidy Pearson, Abigail Ray, Peyton Ryals, Amaziah Sierra, Rebecca Stokes, Branden Vick and Logan Webb

LUCEDALE: Ryan Gunter

MADISON: Kenneth Bonds and Matthew Perry

MCCOMB: Kaylynn Stephens

MENDENHALL: Mackenzie Gray and Elisabeth Hall

MERIDIAN: Haley Hutcherson, Kaitlyn Knuth and Krystal Lundy

MORTON: Diana Buitrago, Aerian Keeton, Carla Land, Anna Nichols, Destiny Randall, Carrie Thompson and Amanda Warren

NEWTON: Amanda Creekmore, Albany Davis, Alexus Evans, Kiersten Johnson and Cynthia Norman

NOXAPATER: Deanna Sangster

PASCAGOULA: Richard Jacobson

PELAHATCHIE: Carolyn Nickles and Lexie Walker

PHILADELPHIA: Wesley Akins, Jesse Alexander, Jerron Bennett, Joseph Blount, Natalie Bounds, Cayley Branning, Conner Buchanan, James Cartlidge, Hunter Dickerson, Alice Ferguson, Chelsee Ferris, Jarard Greer, Jonathan Hall, Morgan Hardy, Jayden Jenkins, Robin Johnson, Amber Jones, Ashton Killen, Nhung Le, Alexis Lowrey, Anna Myers, Breann Nicholson, Cecily Price, Clayton Pugh, Enrick Santos, Misty Simmons, Shanagia Sims, Abby Smith, Jordan Smith, Tabitha Smith, Samantha Stovall, David Thames, Jakeem Triplett and Mackenzie Williams

PONTOTOC: Jacob Carter

PRESTON: Candace Thornton

PULASKI: Michael McWilliams

PURVIS: Marisa Bounds

RICHLAND: An Duong

SAUCIER: Aaron Rainey

SEBASTOPOL: Mikaela Bennett and Shelby Harrison

SHUBUTA: Thurston McCarty

SOUTHAVEN: Nicholas Thomas

STARKVILLE: Thomas Pugh

UNION: Brandon Clark, Hunter Clay, Heather Herrington, Tatum McMullan, Samuel Moore, Hailey Morris and Savannah Wallace

VANCLEAVE: Madelynn Hays

WALNUT GROVE: Neil Smith, Brady Thrash and Tyler Withers

WATER VALLEY: Cooper Clement

HONORABLE MENTION

(Alphabetically by hometown)

The following students were named to the Honorable Mention List and earned a 3.0 to 3.49 grade point average:

DUNDAS, AUSTRAILIA: Eleanor Jones

MOBILE, AL: Cameron Diggs

SACRAMENTO, CA: Shaima Wilson

NICEVILLE, FL: Samantha Copeland

SHALIMAR, FL: Bailey Threlkeld

BAY SPRINGS: Edward Jones

BOGUE CHITTO: Alilynn Gartman

BRANDON: Caleb Welch

CANTON: Jessey Withers

CARTHAGE: Grace Addy, James Alexander, Tyler Anderson, Taylor Bone, Joseph Burgess, Nathan Fairchild, Stephanie Griffin, Meagan Henry, Tristan Johnston, Easlen Love, Andrew May, Ryan Moss, Enoc Reynoso, Jessie Scott, Jimmiuh Vaughn, Katilyn Walker, Charlie Wilcher and Kaitlin Withers

CEDAR BLUFF: Payton Griffin

CHOCTAW: Kimberly Ferris

CHUNKY: Monica Culpepper, Jared Graham and Caleb McLemore

CLINTON: Davis Lott

COLLINS: Peyton Lott

COLLINSVILLE: Allison Harris, Kyle Hoskins and Thomas Penson

COLUMBUS: Bryson Ellis and Kaitlyn Oswalt

CONEHATTA: Amanda Boykin, Baylee Green, Genieveve Nichols and Kellie Nickson

DECATUR: Joshua Alexander, Courtney Burton, Daulton Haralson, Maria Hawks, Abigail Hollifield, Courtney Kelly, Melanie Kelly, Courtney Kidd, Gabrielle Loper, Jordan Loper, Jonathan Sullivan, Mariah Usry and Jacob Willis

ELLISVILLE: Zachary Hutchison

ENTERPRISE: Shea Alexander

FOREST: Javontae Body, Lauren Carson, Breshia Donald, Shancey Harmon, Toby Harrell, Tyla Harrison, Ashley Jones, Shakilria Kimble, Morgan Leach, James Lovett, Maiah Patrick, Madison Pettigrew, Jessica Reed, Ambriyana Roberts, Miriam Sanchez, Emily Sanders, Joseph Sanders, Daren Smith, Denise Soloman, Tina Thompson, Vantagia Thompson, Pamanaski Wash, Christopher White and Kaitlynn Young

FRENCH CAMP: Brooks Warren

HATTIESBURG: Shantavis Hughes

HEIDELBERG: Joshua Beard

HICKORY: Mary Brand, Brandon Cleveland, Jacob Edwards, Jarod Ivey, Jacob Mott, Justice Smith and Kiara Tillman

LAKE: Christian Blum, Melissa Boyles, Amanda Brown, Shadejha Brown, Baylee Buckley, Chandler Clark, Brandon Harrison, Garrett Hollingsworth, LaDarrius Jennings, Cassidi Mitchell, Brianna Porter and Eden Ware

LENA: Dylan Sessums

LOUISVILLE: Madelyn Ball, Jessica Bryan, Austin Chambliss, Abegail DePriest, Krysten Eaves, Tracy Holder, Lydia Holdiness, Deyanna Ingram, Jeneshyia Ingram, Gina Johnson, Jacob Perry, Dillon Reed, Brandon Rogers, KeShonda Wilson and Willis Woods

MARION: Zachary Engell

MCCOOL: Brady Griffith and Dalton Watts

MERIDIAN: Maliyah Brown, Chelsea Byrd, Daniel Harper, Natalia Londono and YaVonna Norris

MORTON: Kalen Brown, Stanley Dinkins, Matthew Hall, Michaela Phillips, Amber Self and Benjamin Yancey

NEWTON: Heather Campbell, Jalen Cox, Summer Culpepper, Charlea Dennis, George Garner, Matthew Lee, Angelica Norman, Hillary Parker, Raigan Renfrow, William Roebuck, John Spears, Autumn Taylor and Miahja Tirado

NOXAPATER: Takara Bingham, Chelsea Weber and Steven Womble

PASS CHRISTIAN: Tyler Ladner

PHILADELPHIA: Mayson Ables, Jonathan Achatz, Chasity Anderson, Tiffany Anderson, Victor Anderson, Christina Bates, Emily Beckham, Richard Bell, Nicholas Black, Krystal Butler, Mitchell Crenshaw, Emily Duncan, John Eakes, William Fanning, Elaina Frazier, Kinsey Gentry, William Hodgins, Wendy Jackson, Aniya Laster, Mollie Kate Lovern, Olivia McCullough, Kayla Mckinion, Kenyatta Moore, Anistasia Nickey, Cayman Ruffin, Aleia Sharp, Tatyana Stribling, Coby Tubby, Skyler Whatley, Brianna Whittle, Bethany Willis, Kaila Willis, Herman Young and Kaishanna Young

PICAYUNE: LaDeja Connley

PRESTON: Ragan Case, Amanda Ford and Kayla Thompson

PULASKI: Carlie Batte and Spencer Tullos

QUITMAN: James Parker

RICHLAND: Joshua Statham

RICHTON: Kera Manning

ROSE HILL: Robert Boles

SEBASTOPOL: Kenecia Flamon, Billy Marshall and Dalen Parker

SHAW: Deshawn Davis

STARKVILLE: Taylor Hardy and Joshua McMullen

SUMRALL: Brittney McCray

UNION: Hannah Arthur, James Arthur, Jameccia Bailey, Zachary Bazor, Landon Bounds, Eric Breedlove, Connor Breland, Robert Chapman, Jessica Davis, Ryan Eakes, Caitlin Edwards, Brandon Hamilton, Printice Horton, Tonnie Horton, Chelsea Jackson, Tommie Killen, Naomi Lewis, Sydni Savell, KenLynn Stevens, Anna-Grace Tingle, Alex Wilcher, Makayla Williams and Ashley Wilson,

VICKSBURG: William Wooten,

WALNUT GROVE: Ashton Bailey, Matthew Beasley, Rose Johnson, Zachari Johnson and Stacey Norris