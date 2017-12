EMCC hosts commencement ceremonies

More than 300 people graduated Tuesday from East Mississippi Community College at its Golden Triangle and Scooba campuses. The ceremonies included academic and career-technical students who attended classes at Columbus Air Force Base, Naval Air Station Meridian, Lion Hills, West Point Center and online/eLearning campuses.

East Mississippi Community College provided a list of December 2017 graduates, organized by county and city of residence:

Attala County

• Kosciusko: Samuel Lowe

• McCool: Samuel Hunt, Jonathan McGee

Calhoun County

• Big Creek: Blake Simpson

• Calhoun City: Christopher Easley, Lauren Long, Jacob Ruth, Peyton Suber

• Vardaman: Nicholas Casey, Baxter Hendrix

Chickasaw County

• Houston: Clarence Frison, Robert Moore, Todd Shettles

Choctaw County

• Ackerman: Brittani Burrage, Annaka Burton, Kristen Hunt, Breana Montgomery, Kyle Pittman, Jeffery Woods

• French Camp: Maryanna Whittington

• Weir: Lacharles Kirkwood, Jaylin Miller

Clarke County

• Quitman: Colton Lewis

Clay County

• Cedarbluff: Paul Bridges, Kadaijha Johnson, Keianna Walker

• Pheba: Brittany Jones, Latonya Spraggins

• West Point: Allison Brewer, Andrea Brown, Amanda Busbin, Haley Busbin, T.J. Conner, Ashley Darnell, Thomas Elliott, Mallory Gwathney, Raven Ivy, Jabin Jack, Jazmyne Johnson, Brittney Johnstone, Floyd Kelly, Jimmie Martin, Cooper Orman, Kale Pennington, Lexus Price, Roger Price, John Ricks, Antrillieon Smith, James Smith, Amber Summerall, Katelyn Vest, Carolyn Ware, James White, Chyffon Williams

Coahoma County

• Lyon: Untareo Johnson

Copiah County

• Crystal Springs: Dwayne Pickett

Covington County

• Collins: Calvin Keys, Dorrean McLaurin

DeSoto County

• Hernando: Garrett Ainsworth

• Southaven: Cordell Birge

Grenada County

• Holcomb: Shelby Mansfield

Hancock County

• Bay St. Louis: Zach Risinger

Harrison County

• Biloxi: Grayson Pontius

• Gulfport: Jacob Ellett

Humphreys County

• Belzoni: Jerrell Bearden, Feliciano Grimaldo

Jackson County

• Pascagoula: Jauan Collins, Taylor Crabtree

Jefferson Davis County

• Prentiss: Lekendric Fairley

Jones County

• Soso: Trevor Moffett

Kemper County

• DeKalb: Shaneyra Bennamon, Jason Craig, Rekeishia Miller, Kenny Rush, Danesha Seales, Brooke Williams

• Porterville: Kenya Hopson, Kaleb Wilson

• Preston: James Luke, Benjamin Rosamond

Lafayette County

• Abbeville: Quinchaughn Jones

• Oxford: Tyrell Price, Madison Settlemires

Lauderdale County

• Bailey: Anthony Furr

• Meridian: Twana Bland, Daniel Crowell, Robin Cullum, Brandon Ford, Addison Garrett, Sierra Jemison, Matthew Mackey, Lindsey Massey, Brianna Pinion, Austin Sciple, Arenzo Walker

Leake County

• Carthage: Marquise Griffin, Addison Johnston, Logan Lambert, Lillian Roberson

Lee County

• Baldwyn: Humphrey Upshaw

• Saltillo: Clayton Fulgham

• Tupelo: Christopher Giles, Damion Roland

Lowndes County

• Artesia: Quintasia Brewer, Chiquita Brown

• Caledonia: Evan Bailey, Lauren Belcher, Makala Canull, Janiss Fielder, Andrew Gill, Anna Harrell, Garrett McWilliams, Nicole Vanslyke

• Columbus: Chase Austin, Devione Bailey, Mariah Bankhead, Travis Barker, John Barrett, Erinn Benge, Quincy Brandon, Ashley Brasington, Jessica Brooks, Ashley Burns, Brittney Byars, Jeremiah Caine, Daniel Carter, Victoria Chain, Bradley Clark, Queneisha Clark, Cody Cliett, Catherine Corley, Sherrill Culpepper, Shakylan Cunningham, Kyiah Davis, Nawa Diabagate, Carolyn Dixon, Austin Dodson, Nicole Edwards, Daylon Ferguson, Aidan Fletcher, Hunter Foster, Allison Garrett, Joseph Gray, Jonathan Gwathney, Garther Halbert, Brittany Hampton, Daniel Hayward, Lauren Hendrix, Beverly Hickman, Emily Hickman, Taurean Houston, Matthew Jennings, Bylonn Johnson, Debriel Knox, Ebone Love, Larry McBride III, Jennifer Ming, Nadia Moise, Loretta Mullins, Shannon Myron, Brendan Nessell, Allison Perrigin, Brittney Porter, Travis Psalms, Jacob Rhodes, Shell Richardson, Kendyl Rollins, Alona Sanders, Hal Smith, Karen Solorio, Briana Stapp, JayCee Stennis, Michael Tate, Orlando Taylor, Brandon Townsend, Deionia Turner, Randall Ulmer, Christopher White, Caitlin Williams, Kimberly Williams, Robert Wilson, Zackery Wright

• Columbus AFB: Charis Ellington

• Crawford: Anna Atkins, Brittany Bontrager, Jamarquis Jefferson, Hashanna Spearmon, Joe Whaley

• Steens: Jorden Hollowell, Matthew Leach, Chelssie O’Neal, Tylesha Washington