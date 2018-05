ECCC Announces Spring Semester Honor Roll

Students named to the 2018 spring semester honor roll, which includes those selected to the President’s List, Dean’s List and Honorable Mention List, have been announced at East Central Community College in Decatur.

PRESIDENT’S LIST

(Alphabetically by hometown)

Those named to the President’s List, students with a 4.0 grade point average, include the following:

BRANDON: Kelsey Bayles and Shelby Walters

BROOKHAVEN: Macy Brabham and Alilynn Gartman

CARTHAGE: Anna Burns, Jonathan Green, Amanda Konya, Eric Malone, Laurel Pope and Shelby Withers

CHUNKY: Haileigh Cleveland

CLINTON: Cory Furlow

COLLINSVILLE: Ryan Ethridge, Jason Newbaker and Hayley Null

COLUMBUS: Cassandra Obman

DECATUR: Sydney Baucum, Kendall Carey, Austin Chesney, Summer Christopher, Jacob Edwards, Victoria Ferguson, Reagan Gorgas, Nena Hammond, Hollie Horn, Shelby Kennedy, Matthew Moore, Austin Spears, Rebecca Tero, Courtney Tillman and Kaylee Turner

DEKALB: Madalyn McMahon

EUPORA: Naomi Lewis

FOREST: Breshia Donald, Marygrace Lee, Takishia Lee, Victoria Sanders and Spencer Swink

HICKORY: Amanda Armstrong, Andrew Dendis, Justin Embrey, Malori Gallaspy, Kirbi Hurst, Jason Johnson, Madison Mann and Kenlynn Morgan

JACKSON: Tagen Remmel

KOSCIUSKO: Morgan Moore

LAKE: Olivia Harris, Brianna Ickom and Carrie Logan

LAWRENCE: Bethany Wellerman

LENA: Tyunna Odom, Christaan Presley and Brandon Williams

LITTLE ROCK: Emily Nelson and Alexis Rover

LOUISVILLE: Robert Baker, Kaytlyn Burrage, Makinsie Clark, Madison Dempsey, Clark Graham, Rylee Holdiness, Hayden Hudspeth, Brittany Jaudon, Iris Keen, Marlee Parkes, Carley Puckett, Peyton Ryals, Deanna Sangster, Rebecca Stokes and Savannah Watkins

LUCEDALE: Ryan Gunter

MERIDIAN: Andrew Bernard, Virginia Hunt and Beau Roberts

MORTON: Chandler Denton and David Westberry

NEWTON: Niley Craven, Landrey Godwin and Andrew Weir

NOXAPATER: Kalie Parks

PELAHATCHIE: Carolyn Nickles

PHILADELPHIA: Taylor Akins, Wesley Akins, Dakota Bailey, Kayla Beckham, Elaina Boyle, Carolyn Crapps, Jacinta Nonis Brewer, Clover Eakes, Hannah Hall, Jonathan Hall, Haley Holland, Dixie Jackson, Ethan Jenkins, Taylor Johnson, Annika Jones, Madison Jones, Kelsey Killen, Breann Nicholson, Megan Nowell, Adrienne Sisson, Abby Smith, Gabrielle Sparnecht, Anna-Grace Tingle and Laken Winstead

PRESTON: Madison Boykin

PULASKI: Michael McWilliams

RICHLAND: Joshua Statham

UNION: Evelyn Adams,Robert Chapman, Kristen Kennedy, Madeline LeBlanc, JaQuala Patrick, Anna Skinner and Jesse Stevens

SEBASTOPOL: Chaney Comans and Laicon Partain

STONEWALL: Jodi Vines

WALNUT GROVE: Destiny Carter and Mikaela Mayes

DEATSVILLE, AL: Kelli Vaughn

NEEDHAM, AL: Thomas Owen

ADELAIDE, AUSTRAILIA: Georgie Wilson

MISSISSAUGA, ONTARIO, CANANDA: George Farid

VELDHOVEN, NETHERLANDS: Tom Langelaar

DEAN’S LIST

(Alphabetically by hometown)

The Dean’s List includes the following students who achieved a 3.5 to 3.99 grade point average.

ACKERMAN: Woody Vowell

BRANDON: Sarah Gilliland and Jacob Thomas

BROOKHAVEN: Katherine Shell

CARTHAGE: Grace Addy, Mason Brock, Bobby Burns, Nathan Fairchild, Sarah Gray, Lacey Hamilton, LaKenya Latiker, Parker Leitaker, CharDreka Lyles, Celeeka Roby, Kalyn Smith and Letrice Strength

CHOCTAW: Searra Wilson and Stephen Wishork

COLLINSVILLE: Allison Harris and Rebekah Scitzs

COLUMBIA: Alyssa Pendergrass

COLUMBUS: Kaitlyn Oswalt

CONEHATTA: Bailey Warren

D’IBERVILLE: Christopher Harris

DECATUR: Karley Andrews, Destiny Barrett, Dylan Blackwell, Makaeya Brock, Symone Cleveland, Nathaniel Davis, Jessica Everett, Summer Henry, Allyson Hollingsworth, Ethan McMullan, Samantha McMullan, Mallory Myers, Chloe Nance, Emma Phillips, Larry Reed, John Vincent, Daniel Wall and Joshua Warnsley

FLORENCE: Julia Johnston

FOREST: Jessica Bell, Jeremy Collins, Jonathan Collins, Robyn Gilbert, Ethan Gutierrez, Marrian Haralson, Alexius Hardin, Jason Hocutt, Blake Jones, Shakilria Kimble, Katelyn Mitchell, Nicholas Moore, Alexus Patrick, Miriam Patrick, Latrevius Pinkston, Demetreuna Rankin, Brooke Rawson, Ambriyana Roberts, Samantha Sistrunk, Marzell Triplett and Samantha Warren

GULFPORT: Nehemiah Thompson

HARPERVILLE: Haley Shuler

HICKORY: Olivia Cain, Jasmin Cole, Brent Gooden, Alec Ivey, Jacob Mott and Alyssa Pace

JACKSON: Mayowa Asagunla and Emontie Lewis

KOSCIUSKO: Ashley Kelly and Feria Mays

LAKE: Lauren Carson, James Johnston, NaDayjah Keeton and Emily Sue Parkman

LAUREL: David Barry and William Elberson

LAWRENCE: Alex Gibbs and Jeremy Seibel

LENA: Akeyah Coleman, Bradley Johnson and Ramiah Johnson

LITTLE ROCK: Isaiah McCoy and Mikiyala Wells

LOUISVILLE: Madeline Adams, Peyton Allen, Zachary Boykin, Marla Hudson, Kayla Lovorn, Ashley Malone, Whitney Palmer, Lara Parker, Jasmine Popec, LaAnthony Robertson, Colby Stanley and Sarah Trosper

MABEN: Kolby Crowley

MADISON: Jacob School

MARION: Rayven Cary

MERIDIAN: Landon Gibson, Daniel Harper, Scott Main, Breeona Naylor, Kenneth Scott, Zachary Strebeck and Philip Webster

MORTON: Kalen Brown, Madison Caldwell, James Cornelison, Brooklyn Crain, Alexa Lindsey, Jaimee Poole, Amber Self, Amanda Warren and Brandy Watson

NESBIT: Alexander Hay

NEWTON: Ambrielle Adams, Albany Davis, Ashley Donald, Hayden Pace, Hillary Parker, Jacob Robertson and Derrick Walker

NOXAPATER: Ashton Savannah Ashmore, Macie Barrett, Dalton Carter and Haley Smith

PASS CHRISTIAN: Volme Swanier

PELAHATCHIE: Christopher Carter and Haley Jones

PERKINSTON: Wilton Ladner

PHILADELPHIA: Jesse Alexander, Kendall Clark, Hailey Copeland, Kiara Cunningham, Shelby Greenwood, Reagan Harris, DAndre Henton, Jacie Langford, Shayla Long, Samuel Loper, Alexis Lowrey, Courtney McNair, Autumn Mize, Kenyatta Moore, Hailey Morris, Zackary Nowell, Nortecia Parker, Cayman Ruffin, Enrick Santos, Samuel Singleton, Bailey Smith, Matthew Smith, Samantha Stovall, Cade Vanderpoorten, Justin Wilcher and Alyssa Wilkinson

PRESTON: Katilin Nyholm

PULASKI: Shelbi Hutson

RICHLAND: Carrington Payne

RIDGELAND: Eva Scott

STONEWALL: Melanie Merrell

UNION: Molli Alexander, Landon Bounds, Anna Bowen, Heather Herrington, Tracie King, Jessica Massey, Haley Morgan, Abigaile Mowdy, Leonard Nelson, Dylan Smith, William Terrell and Makayla Williams

VICKSBURG: David Green and William Wooten

WALNUT GROVE: Andrea Arney, Erika Bailey, Christian Sharpe, Neil Smith and Tyler Withers

GROVE OAK, AL: Anna Norris

BOGATA, COLOMBIA: Gabriela Gomez

HONORABLE MENTION

(Alphabetically by hometown)

The following students were named to the Honorable Mention List and earned a 3.0 to 3.49 grade point average:

BAY SPRINGS: Rickeia Jones, Makayla Moffett, Alyssa Oglesbee and Stephanie Rand

BRANDON: McKenzie Guyse

CANTON: James Smith and Jessey Withers

CARTHAGE: Christopher Alexander, Tyler Anderson, Halley Brooks, William Estep, Anna Evans, Amia Henry, Easlen Love, Apostrius Luckett, Joleigh Pickel, Amber Savell, Julia Sims, Jamari Smith, Courtney Vinzant and Rebekah Willis

CEDAR BLUFF: Olivia Griffin

CHOCTAW: Jenna Anderson, LaBrae Jim and Adonis Willis

CHUNKY: Raley Hillhouse

CLINTON: Jacob Craft and Davis Lott

COLLINSVILLE: Heather Kelly, Alayna Spears and Edward Watson

COLUMBUS: Kiera Martin and Kimberland Shelton

CONEHATTA: George Bates, Lexengton Culpepper, Markennon Jones and Joshua Williams

DECATUR: Victoria Adams, Christian Allen, Savanna Baucum, Malcolm Chambers, Shelby Chandler, Christopher Culpepper, Zachary Finnegan, Jason Forrest, John Griffin, Lila Hamrick, Daulton Haralson, Brody Kitchings, Gabrielle Loper, Zack McMullan, Robert Sanford, Braden Smith, Saleseya Spivey, Jonathan Sullivan and Czar Williams

DEKALB: Tia Blanks

FOREST: Shelby Autry, Javontae Body, Dexter Buckhalter, Faith Curry, Joshua Davidson, Sade Gammage, Billy Gray, Mayte Hamilton, Toby Harrell, Mahogany Hughes, Jeremiah Ickom, Edith Johnson, Falon Jones, Bailey McDill, Mickenzie Myers, Natorious Ousley, Adeline Parish, Brittney Patrick, Gabrielle Pickett, Ricardo Quesada, Edith Alvarez Ramirez, Keri Rigby, Brilteanna Sanders, James Shoemaker, Keli Smith, Javontae Spivey, Brittney Watkins and Christopher White

FOXWORTH: Jacob Boone

FRENCH CAMP: Brooks Warren

GREENVILLE: James Shelley

GULFPORT: Joshua Green

HATTIESBURG: Austin Braswell

HEIDELBERG: Kendrick Abney

HERNANDO: William Ross

HICKORY: Brandon Cleveland, Tanner Elders, Sarah Hollingsworth, Patrick Riley and Colin White

HORN LAKE: Maria Ross

KOSCIUSKO: Courtney Fuller

LAKE: Baylee Buckley, Chandler Clark, Baleigh Ellis, Joshua Grimes, Melanie McMillan, Dajarious Warnsley and Carrie Wolfe

LAWRENCE: Sara Mazzella

LENA: Daniel Broach, Daniel Brown, Tyler Palm, Tracey Riley, Delana Rowland, Marilee Stuart, Amber Trest and Tashonni Ware

LEXINGTON: Robert Starns

LITTLE ROCK: Colby Clearman

LONG BEACH: Joshua Chumney

LOUISVILLE: Austin Blaine, Daniel Halfacre, Dalwrice Hardin, Tatiana Jones, Isaac Keen, Dakota Morgan, Emily Morgan, Dillon Reed, Steven Reynolds, Chandler Smith, Mikayla Sullivan and Miranda Watson

MATHISTON: Jacob Wofford

MERIDIAN: Kayla Feist, Akalah Hodge, Haley Hutcherson, SanTorrius Jackson, YaVonna Norris, Cottyetta Watts and Joya Young

MIZE: Anna Windham

MORTON: Diana Buitrago, Camryn Busby, Kimberly Crotwell, Madyson Gibson, Jimmy Hales, Michaela Phillips and Rotarius Ware

NESBIT: Jordan Havens

NEWTON: Lucas Aycox, Machell Frazier, George Garner, Charles Kellum, Kathryn Kelly, William Roebuck, Autumn Taylor, Alexis Tindall and Rodman Walker

NOXAPATER: Caleb Chandler and Justin Mayo

PELAHATCHIE: Corban Nutt

PHILADELPHIA: Jonathan Achatz, David Adkins, Corbin Apperson, Hannah Bell, Cameron Bennett, Joseph Blount, Markeshia Boler, Sydney Breazeale, Corey Byars, Kayla Chunn, Hunter Dickerson, Jacob Dickerson, Jaython Donald, Halli Feasel, Alice Ferguson, Kaysun Greer, Rebecca Gunter, Taylor Harrison, Andrew Henderson, Sabela Hobbs, Jeremy Huddleston, Jayden Jenkins, Robin Johnson, Myeisha Jones, Nhung Le, Jackson Lovorn, Emily McLain, Kenneth McMillan, Rachel McNally, Tatiana Moore, Madison Partridge, Jessica Savell, Karla Savell, Courtney Smith, Kyndall Staats, Emily Stewart, Jacob Stewart, Jakeem Triplett, Khalil Triplett, Reese Tubby, Brian Ward, Marla Wells and Trinity White

PRESTON: Danielle Eaves, Precious Gale, Laura Hailey and Steven Thornton

PULASKI: Garrett Sawyer

QUITMAN: Kaylin Shirley

RIPLEY: Francisco Romero

ROSE HILL: Robert Boles

SEBASTOPOL: Sarah Jones and Evan Miles

SHUBUTA: Thurston McCarty

STARKVILLE: Taylor Hardy

STURGIS: Bay White

THOMASTOWN: Brice Walker

TOOMSUBA: Patricia Martin

UNION: Antonea Bailey, Kaylee Beckham, Samantha Bishop, Connor Breland, Olivia Cohea, Keena Cole, Amy Dulay, Brooke Ferguson, Jeremy Griffin, Brandon Hamilton, Hannah Holley, Nancy Jimenez, James Little, Andrew Martin, Morgan Mason, Jasmine McBrayer, Camryn McCraw, Tatum McMullan, Jacob Plaisance, Iva Smith, Jesse Smith and Dauja Temple

VICKSBURG: Joseph Jabour

VOSSBURG: Veronica Bender

WALNUT GROVE: Matthew Beasley, Charles Bowie, Montria Carter, Braxton Cook, Jasmine Payton, Olivia Poling and Jermeisha Townsend

WAYNESBORO: Brady Walters

MOBILE, AL: Cameron Diggs Crawford

VERO BEACH, FL: Daniel Street

NORCROSS, GA: Olivier Niyungeko

CHICAGO, IL: Kiersten Johnson

DENHAM SPRINGS, LA: Reagen Jacobs

HOUMA, LA: Mackenzie Rousseau

MANDEVILLE, LA: Chandler Diaz

WEST MONROE, LA: Ryan Cupit

BOGOTA, COLOMBIA: Heidy Quinonez Herrera