ECCC Announces 2019 Fall Semester Honor Roll

Students named to the 2019 fall semester honor roll, which includes those full-time students selected to the President’s List, Dean’s List and Honorable Mention List, have been announced at East Central Community College in Decatur. Full-time students are those who complete 15 or more hours during the semester.

PRESIDENT’S LIST

(Alphabetically by hometown)

Those named to the President’s List, full-time students with a 4.0 grade point average, and their respective hometowns include the following:

ACKERMAN: Pamela Lane

BAILEY: Allyson Dufour

BENOIT: Gary Vaughan

BRANDON: Morghan Hobson, Anna Terry, and Kaeleigh Thompson

CARTHAGE: Joseph Anderson, Rey Barragan, Sarah Burns, Tucker Cain, MacKenzie Lee, Zachary McKee, Kaitlin Sanders, Corban Smith, and Mikayla Wilcher

CHOCTAW: Asa Jimmie

CHUNKY: Dakota Brown and Rebekah Smith

COLLINSVILLE: Jasmin Brooks, Shelby Hoskins, Charley Mowdy, Brian Pace, David Phillips, Alison Watson, and Maggie Wooldridge

CONEHATTA: Landree Amis, Marianna Collins, and Katlyn Jackson

DECATUR: Dylan Barnett, Victoria Clark, Brianna Dailey, Dalton Fayette, Charles Glover, Delaney Haralson, Peyton Reeves, Makenzie Smith, Amanda Tero, Alison Walker, Brandon Williams, and Autumn Willis

ENTERPRISE: Kristi Davis

ETHEL: Sidney Rone

FOREST: Hannah Blythe, Saebreanna Macon, Emilee Tadlock, Ariana Wells, and Nicholas Yarbrough

HICKORY: Connor Boggan, Karlye Tolbird, and Carley Watkins

KOSCIUSKO: Blessing Alford and Vanessa Martinez

LAKE: Marla Graham

LAWRENCE: Joseph Richardson

LENA: Lauren Parker, Christaan Presley, and Krislyn Watkins

LITTLE ROCK: Luke Alexander and Stephen Walters

LOUISVILLE: Anna Bucklew, Molli Childs, Lauren Devine, Precious Aniya Floyd, Bria Hunt, Erika Jordan, Hailey Myers, Glory Richardson, Seniya Triplett, and Brooklyn Walker

MERIDIAN: Alley Bernard and Beau Roberts

MORTON: Dylan Grantham, Jorian Jackson, Whitley Lee, Shelby McNeece, Lindsey Price, and Aryanna Stephens

MOSS POINT: Hannah Dufault

NEWTON: Jamesa Bias, Nakita Johnson, Jada McBride, Riley Oubre, Brandon Temple, and

Jordan Wall

NOXAPATER: Zachary Kimbriel and Ariel Moore

PELAHATCHIE: Bailey Tullos

PHILADELPHIA: Skylar Belk, Natalie Breazeale, Aza Burton, Emily Daniel, Peyton Farmer, Riley Goforth, Caitlin Gray, Rebecca Gunter, Brayden Harris, Phillips Hines, Natalie Kirkland, Malina Mangrum, Jaython Massey, Cody Nicholson, Victoria Seale, Madalyn Thompson, and Anna Grace Tingle

PORT GIBSON: Dorothy Fortner

PRESTON: Faith Jackson, William Tarlton, and Daniel Triplett

PULASKI: Bracklin Bufkin and Danielle Copeland

SEBASTOPOL: Madison Leach and Nina Miles

TERRY: Kelli Ficken

UNION: Ragan Barrett, Parker Breland, Megan Butts, Makayla Creel, Jackson Hamm, Zachery Malone, Jasmine McDonald, Ansley Rigby, Christopher Strickland, and Emily Williams

WALNUT GROVE: Bethany Davidson and Emalee Rushing

SAO PAULO­, BRAZIL: Raphael Salles

LEYLAND, UNITED KINGDOM: Leah Anderson

DEAN’S LIST

(Alphabetically by hometown)

The Dean’s List includes the following full-time students who achieved a 3.5 to 3.99 grade point average.

BELLEFONTAINE: Tanner Knight

BRANDON: Jaydon Gibson, Sara Johnson, and Kiel Reed

CANTON: Anna McNeer

CARTHAGE: Aaron Adcock, Courtney Beckham, Carley Collier, Giuliana Donato, Kathia Estremera-Toledo, Allan Freeny, Reyki Garcia, Courtney Gill, Tucker Martin, Jenna Moore, Tommy Odom, Sarah Perry, Lillian Pope, Clancy Scott, Bryce Waggoner, and Gracey Wilcher

CHOCTAW: Jacob Chapman and Kravon Willis

CHUNKY: Kiera Morgan and Christopher Mulford

CLINTON: Caleb Collins and Gates Pee

COLLINSVILLE: Jada Autman, Summer Ethridge, Parker Hoskins, Kennedy Mayatt, Baylee Robinson, Laila Sisson, and Hailey Williams

CONEHATTA: Sara Evans, Sydnie Ferris, Jamion Johnson, and Destiny McKee

DECATUR: Gavin Bailey, Shelby Chandler, Abigail Clarke, Joseph Hall, Kaylie Hoge, Genesis Lyons, William McElhenney, Alana McMullan, William Myers, Christopher Phillips, and Hunter Walker

ETHEL: Seth Keller

FLORENCE: Hayden Sullivan

FLOWOOD: Chandler Stribling

FOREST: JLann Broadfoot, Jonathan Collins, Amiya Culpepper, Aterykah Hughes, Garet Jones, Richard Kienle, Kaitlyn Kyzar, Krystiana Loper, Angel Mondragon, Eddie Moore, Meredith Reid, Payton Rogers, and Rafael Toledano

HATTIESBURG: Kailee Swindle

HEIDELBURG: Roshunda Abney

HICKORY: Amanda Armstrong, Rhianna Gentry, Josie Hurst, Garrett Mills, Britney Patton, and Sarah Sanders

JACKSON: Terace Donaldson and KeiMoya Walker

LAKE: Justice Battle, William Chambers, Olivia Clay, and Jordan McLemore

LAWRENCE: Mckenzie Crosby, Erika Smiley, and Alex Stewart

LENA: Kalee Sturdivant

LITTLE ROCK: Garret Nelson, Erica Williams, and Sarah Wright

LONG BEACH: Susanne Stevison

LOUISVILLE: Cortland Baker, Jarrett Bane, Jesse Boydstun, John Clark, Jon Seth Cumberland, Shone Cumberland, Zikendrick Eiland, Janie Espino, Adrienne Forsythe, Robert Grice, Ellis Harrington, Hanna Higginbotham, Holland Humphries, Tia Hunt, Leslie McGahey, Gannon Meek, Anna Morgan, Braeden Nabers, Lance Sanders, and Bailey Wood

LUCEDALE: Brooklyn King

MERIDIAN: David Hughes and Thomas Webster

MORTON: Ashley Franklin, Roxanne Frith, Taylor Goss, Anna Lindsey, Destinie Lloyd, Yulemi Perez-Avila, Brian Runnels, and Michael Wilson

NEWTON: Kayla Baucum, Karli Blackledge, Christopher Cook, Alexis Gaines, Madison Jay, Brandi Jordan, Shonne Lewis, A’miracle May, Knysheiauhna Nichols, and Ciara Patterson

NOXAPATER: Ty Duran, Riley Jones, and Jacob Robinson

OCEAN SPRINGS: Ryan Fletcher and Daelyn Kell

OLIVE BRANCH: Dylan Bond

PHILADELPHIA: Olivia Adams, Wesley Akins, Kortney Banks, Mason Bates, Lauren Ben, Julius Billy, Anna Blair, John Breazeale, Jacob Bryan, Casea Cheatham, Kristen Cook, Kerri Dove, Olivia Ferguson, Staysia Flowers, Carly Greenwood, Dregen Joe, Savannah Jones, Ladetres Kirkland, Caelan Martin, Terria McInnis, Morgan McPhail, Ayanah Nichols, Jeremy Partridge, Noah Pickett, Quantarus Riddle, CaDarrius Roberts, Kristopher Robertson, India Samuel, Deena Scott, Kyndall Staats, Hunter Thrash, Ciara Viverette, Jamee Vowell, Robert Ward, and Blake Wyatt

PULASKI: Lexi Hannah

PURVIS: Kelsea Archer and Gracey Baucom

RICHLAND: Lorin Greene

SEBASTOPOL: Matthew Hancock, Carrie McDill, Haven Moorehead, and Branson Parker

SONTAG: Lane McTaggart

SOUTHAVEN: Kolton Peyson

STRINGER: Robert Holifield

STURGIS: Anna Jackson

UNION: Lauren Baysinger, Lauren Bounds, Chloe Chapman, Zacharie Collins, Ashley Crawford, Randy Cumberland, Keari Donald, Abigail Horne, Tray Jones, Macy Lott, Zane McElhenney, Shania Moore, Abbie Newell, Viet Nguyen, Richmond Robinson, William Skinner, Carly Smith, Taylor Smith, and Morgan Williams

VANCLEAVE: Jonathan Knight

WALNUT GROVE Alivia Bobo, Andreana Morales, and Halley Williamson

MIAMI, FL: Ian Barjam

BOSSIER CITY, LA: Amani Larry

DUBACH, LA: Kaylee Webb

BOGOTA, COLUMBIA: Natalia Beltran Diaz and Alejandra Vargas Alvarez

MANAUS, BRAZIL: Guilherme Das Neves Sale

HONORABLE MENTION

(Alphabetically by hometown)

The following full-time students were named to the Honorable Mention List and earned a 3.0 to 3.49 grade point average:

BAY SPRINGS: Tenisha Wheaton

BRANDON: Olivia Houston, Hadley Slay, and Rachel Thompson

CARTHAGE: Tyler Anderson, Ryan Atkinson, Jesmy Bravo, LaMontae Buckley, Cameron Cook, Kiara Cross, Keyonna Harris, Carsen James, Jeseca James, Bailey King, Presley Malone, James Moore, Carmen Rodriguez, Kaehlyn Saxton, Symira Scott, Hannah Smith, JoeRiley Smith, Malcolm Tate, and Tanner Wilcher

CHOCTAW: Teegan Dakyli Clemmons, Destini Hernandez, Cameron Jenkins, Elias Jimmie, Bo Joe, and Xavier Sam

CHUNKY: Cheyenne Brown

CLINTON: Maggie Lott

COLLINSVILLE: William McElhenney

CONEHATTA: Tracie Carr, Michael Harper, Cynthia Hickman, Destiny Jenkins, Brison LaSarge, Kaitlyn Morris, Hannah Sam, and Gina Watkins

DECATUR: Logan Barrett, Brooke Caraway, Peyton Chaney, Tanner Cochran, Clay Cooley, Toby Garrison, Mitcham Gentry, Grace Goss, Joel Hill, Gillian Hitt, Kirsten Loper, Ashton Massey, Matthew Moore, Blade Ramey, Jewelliann Smith, Brittany Thomas, and James Wall

ELLISVILLE: Madison Diers and Macayla Johnson

ENTERPRISE: Logan Little

ETHEL: Chiquita Merritt

FLORENCE: Meagan Barnhart, Macey Spencer, and John Vance

FOREST: Ivan Araujo, Alex Arauz, Anna Boykin, Jasey Duncan, LaQuincy Edmonds, Brianna Hunt, Savanna Jenkins, Javiers Johnson, Katelin Joiner, Tahj Lay, Cameron Lewis, Amber Lofton, Gerson Lopez-Jimenez, Miguel Martinez, Marshall Massey, Hannah Mitchell, Alexus Patrick, Jessica Reiss, Logan Tadlock, LaKenya Triplett, Jesse Van Fleet, and Pamanaski Wash

HATTIESBURG: Tate Ryder

HEIDELBURG: Christopher Windham

HICKORY: Tiara Dawkins, Dillon Majure, Joshua Mott, Braxton Rose, and Jailyn Strebeck

JACKSON: John Cartwright

KOSCIUSKO: Jacob Cockroft, Addison Hobson, Mason Hudgins, Logan McDaniel, and Alyssa Wade

LAKE: Blair Anderson, Angela Boyd, Trishona Brown, Jada Jones, Anna Seale, and Matthew Sorey

LAWRENCE: Hubert Blasingame and Sharanda Lee

LENA: Tommy Condery, Joshua Lathem, Baylee Lewis, Samantha Perry, Ariana Powers, Nittiya Triplett, and Annabell Watkins

LITTLE ROCK: Kaitlyn Goforth

LOUIN: Aleigha Wilson

LOUISVILLE: Pamela Carter, Joseph Copeland, Tanner Covington, Tiffany Hardin, Hoyt Hendrix, Kendrick Holmes, Star Latham, Natalie Long, Victoria Luke, Orissa McDonald, Hanna Mckinion, Marion Ming, Menyon Sanders, John Willis, and Jeffrey Woodward

MADISON: Charles Wolf

MANTEE: Walker Johnson

MENDENHALL: Noah Adams and Samantha Dyess

MERIDIAN: Abigail Blackwell, Maurin Dooley, Jada Griffin, Alexis Martin, and Morgan Partridge

MIZE: Clayton Cook

MORTON: Justin Allen, Cezar Arroyo Torres, Joshua Blackwell, Helay Franklin, Angelyn Harrell, Madison Huff, Joshua Johnson, Dakota Mcmiller, Quinton Miller, Mason Moore, Aijalon Walker, and Marquita Washington

NEW HEBRON: Quandric Ross

NEWTON: Tyler Bedford, Megan Boulton, JeMariaus Ford, Lexie Gibson, Larcenyer Hester, Percy Hester, Keenan McDonald, Audrey Pugh, Manasseh Robinson, and Breuna Townsend

NOXAPATER: Tyler Henry, Kinley Raines, and Abigail Wells

OCEAN SPRINGS: Ameris Taylor

PASS CHRISTIAN: Jada Flores

PEARL: Emily Pitts

PELAHATCHIE: Jarrett Pennington and Owen Wolfe

PHILADELPHIA: Taylor Adcock, Joshua Bassett, Barbara Bobo, Joseph Breazeale, Johnathan Clark, Tory Collins, Michael Cook, Gabriel Doss, Andrew Duncan, Chandler Fortenberry, Alexandria Graham, Nicholas Hardy, Bobby Henry, Sabela Hobbs, Brianna Killen, Lillian McCown, Jonah McLain, Christopher Monroe, Jaiden Moore, Roger Morris, Shawn Myers, Dylan Powell, Chandler Roberts, Kailynn Robertson, Shantasia Ruffin, Kayleigh Sellers, Carson Settlemires, Ichukash Solomon, Trevor Stovall, Jeremy Tate, Samantha Thompson, Amyia Welch, Cambre Willis, Caitlyn Wilson, Cayla Wilson, and Alison Witcher

POPLARVILLE: Trenton Ladner

PRESTON: Thomas Tarlton

PULASKI: Samayah Hord, Christian Serrano Arteaga, Kayro Serrano Arteaga, and Sophie Wilkerson

ROSE HILL: Chelsey Sims

SEBASTOPOL: Keyton Bennett, Bryce Callie Lott, Ethan Tharp, and Anna Wright

SEMINARY: Michael Barrett

TOOMSUBA: Elizabeth Townsend

UNION: Tony Anthony, Nathan Bryan, Delora Cannette, Madison George, Trace Hathorn, Jacolby Jenkins, Glenda Ladd, Acie Leach, Tabatha Mcgee, Destiny Moore, Devin Nelson, Maloree Rigdon, Cameron Sones, Austin Stamper, and Katie Wolverton

VICKSBURG: Karsten Keyes and Anthony Stewart

WALNUT GROVE: Malachi Beasley, Logan Humphries, Kelly Lawshe, Jaquavan Lewis, Jenna McPhail, DeMekeia Odom, Samantha Olmedo, Katherine Perry, Alliah Summers, Connor Thrash, and Javarous Wilder

WESSON: Toni Hilliard

YAZOO CITY: Nakia Green

WAYNESVILLE, NC: Joshua Pinter

CLERMONT, FL: Savanna Thomas

INNISFAIL, AUSTRAILIA: Isaac Santitto

YORK, WEST AUSTRALIA: Christopher Lawrance

FORTALEZA, BRAZIL: Hugo Chagas

FORTALEZA, BRAZIL George Mota, Jr.

SHEFFIELD, ENGLAND: Abbie Rutledge