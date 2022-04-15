HomeLocalLeake And Neshoba Tornadoes Confirmed, More Storms This Weekend

Leake And Neshoba Tornadoes Confirmed, More Storms This Weekend

by

The National Weather Service has confirmed at least six tornadoes from Wednesday’s storms across Mississippi including two which came from the same storm as it moved across Leake and Neshoba counties.  More storms are possible this weekend.  There’s a Level-1 “marginal” risk for Saturday and most of the local area is under a Level-2 “slight” risk for Sunday.

0805 PM     TORNADO          1 SE EDINBURG           32.78N 89.32W
04/13/2022                   LEAKE              MS   NWS STORM SURVEY 

            THIS EF-1 TORNADO DEVELOPED NEAR THE 
            JUNCTION OF HIGHWAY 427 AND HIGHWAY 16, ON 
            THE LEAKE COUNTY SIDE OF THE LEAKE-NESHOBA 
            COUNTY LINE. THE TORNADO WAS BRIEFLY MOVING 
            NORTH UPON INITIAL FORMATION AS IT DAMAGED 
            OLDER OUTBUILDINGS AND DOWNED TREES ON THE 
            LEAKE COUNTY SIDE. AS IT MOVED INTO NESHOBA 
            COUNTY, THE TORNADO WAS TURNING NORTHEAST 
            AND THEN EAST-NORTHEAST AND MOVED INTO THE 
            MISSISSIPPI CHOCTAW RESERVATION. THE TORNADO 
            CROSSED OVER BIA ROAD 0022, BLACK JACK ROAD, 
            WHERE NUMEROUS TREES WERE DOWNED. THE 
            TORNADO REACHED MAXIMUM INTENSITY IN THIS 
            AREA WITH WINDS ESTIMATED AT 105 MPH, EF-1. 
            THE TORNADO CONTINUED EAST-NORTHEAST MOVING 
            ACROSS THE NORTHERN EXTENT OF LAKE 
            PUSHMATAHA WHERE IT DOWNED A FEW ADDITIONAL 
            TREES WITHIN A WATER-FRONT PARK. THE TORNADO 
            MOVED INTO THE PEARL RIVER WETLAND AREA 
            BEFORE EMERGING NEAR MARTY STUART DR AND 
            HIGHWAY 19. NEAR HIGHWAY 19, IT DOWNED 
            SEVERAL TREES, INCLUDING ONE THAT FELL ONTO 
            A SHED AND VEHICLE BEFORE DISSIPATING. MAX 
            WIND SPEED 105 MPH, MAX PATH WIDTH 400 YDS, 
            PATH LENGTH 11.5 MILES
***


0815 PM     TORNADO          1 SSW BURNSIDE          32.85N 89.11W
04/13/2022                   NESHOBA            MS   NWS STORM SURVEY 

            THIS EF1 TORNADO DEVELOPED NEAR BURNSIDE 
            WITHIN THE WETLANDS SURROUNDING THE PEARL 
            RIVER. THE TORNADO DOWNED NUMEROUS TREES AND 
            POWER LINES WITH SEVERAL TREES FALLING ONTO 
            HOMES AS IT TREKKED NORTH-NORTHEAST. THE 
            TORNADO REACHED MAXIMUM INTENSITY AS IT 
            CROSSED FROM NESHOBA COUNTY INTO WINSTON 
            COUNTY WITH MAXIMUM WINDS ESTIMATED AT 110 
            MPH. NUMEROUS LARGE TREES IN MIXED FOREST 
            WERE UPROOTED OR SNAPPED AND MULTIPLE POWER 
            POLES WERE BROUGHT DOWN. SEVERAL TREES FELL 
            ONTO HOMES, VEHICLES, AND OUTBUILDINGS. THE 
            TORNADO TURNED NORTHEAST AS IT MOVED ACROSS 
            SOUTHERN WINSTON COUNTY IN THE NANIH WAIYA 
            AREA. THE TORNADO THEN CROSSED HIGHWAY 397 
            NEAR VERNON WHERE IT DESTROYED AN AWNING AT 
            A CONVENIENCE STORE WHILE DAMAGING PART OF 
            THE GAS STATION CANOPY. THE TORNADO 
            CONTINUED NORTHEASTWARD DOWNING TREES AND 
            POWER LINES UNTIL REACHING NEAR THE NOXUBEE 
            COUNTY LINE. THE TORNADO THEN WEAKENED AS IT 
            TURNED NORTH-NORTHEAST, CROSSING HIGHWAY 90 
            WITHIN NOXUBEE COUNTY, WHERE SHINGLES AND A 
            GUTTER WERE DAMAGED AS WELL AS TREES 
            UPROOTED, BEFORE DISSIPATING NEAR BRUSHFORK 
            ROAD. MAX WIND SPEED 110 MPH, MAX PATH WIDTH 
            400 YDS, PATH LENGTH 25.3 MILES.

 

Submit a Comment

Related Articles

Neshoba Board of Supervisors to Meet Monday on Medical Cannabis

Main Street Leake Wants YOUR Opinion – Click to Weigh In

Students Shot With an Air Rifle at Neshoba Central High School

Two Injured in Crash on HWY 35 in Carthage

Three Students Shot at Neshoba Central. Suspects Caught and Charged with Shooting and Aggravated Assault!

Many More Drug Arrests in Neshoba County

© Copyright 2022, Kicks96News.com by Boswell Media. All Rights Reserved.

Powered by Skyrocket Radio.
Weather information provided by Weatherology.