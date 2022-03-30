Severe Weather Updates: Tornado Warnings Issued for Several Counties.

The National Weather Service has issued a tornado warning for several counties. Listen live to Kicks96news or Cruisin98news.com for updates every hour with Randy Bell in the MaxxSouth News and Weather Center.
MISSISSIPPI COUNTIES INCLUDED ARE
ADAMS ALCORN ATTALA
BENTON BOLIVAR CALHOUN
CARROLL CHICKASAW CHOCTAW
CLAIBORNE CLAY COAHOMA
COPIAH DESOTO FRANKLIN
GRENADA HINDS HOLMES
HUMPHREYS ISSAQUENA ITAWAMBA
JEFFERSON LAFAYETTE LAWRENCE
LEAKE LEE LEFLORE
LINCOLN LOWNDES MADISON
MARSHALL MONROE MONTGOMERY
NESHOBA OKTIBBEHA PANOLA
PONTOTOC PRENTISS QUITMAN
RANKIN SCOTT SHARKEY
SIMPSON SUNFLOWER TALLAHATCHIE
TATE TIPPAH TISHOMINGO
TUNICA UNION WARREN
WASHINGTON WEBSTER WINSTON
YALOBUSHA YAZOO