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Sunday’s Weather: Cold! Snow?

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From the National Weather Service for Mississippi counties along and north of I-20:

 

...SIGNIFICANTLY COLDER CONDITIONS EXPECTED AND LIGHT SNOW 
SHOWERS POSSIBLE TODAY...

MUCH COLDER CONDITIONS ARE EXPECTED ACROSS THE REGION IN THE WAKE
OF THE COLD FRONT. HIGH TEMPERATURES WILL BE ECLIPSED JUST NEAR 
DAYBREAK & STRONG COLD AIRMASS WILL CAUSE AFTERNOON HIGH 
TEMPERATURES TO ONLY REACH THE MID TO UPPER 30S WHILE LOW TO MID 
40S IN CENTRAL TO SOUTHEASTERN AREAS. GUSTY NORTHWEST WINDS WILL 
BRING BRISK & COLD CONDITIONS, WITH AREAS NORTHWEST OF THE 
INTERSTATE 59 CORRIDOR WIND CHILLS STRUGGLING TO REACH INTO THE 
UPPER 20S IN THE NORTHWEST DELTA TO LOW TO MID 30S TO THE 
SOUTHEAST.

BY MIDDAY, AN UPPER LEVEL CLOSED LOW WILL MOVE ACROSS THE REGION,
LEADING TO SOME POTENTIAL FOR BRIEF WINTRY MIX BEFORE CHANGEOVER 
TO POTENTIAL SCATTERED SNOW SHOWERS. DUE TO RECENT RECORD WARMTH &
WARM GROUND & ROAD TEMPERATURES, MUCH OF THIS SNOW WILL MELT AS 
IT REACHES THE GROUND. LIGHT ACCUMULATIONS ARE NOT ANTICIPATED AT 
THE MOMENT. HOWEVER, IF ANY OCCURRED, WOULD BE NON-IMPACTFUL, VERY
LIGHT & ON GRASSY OR ELEVATED SURFACES.

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