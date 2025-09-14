Big Deals!
Assault, Disorderly Conduct, and DUIs in Leake and Philadelphia

Assault, Disorderly Conduct, and DUIs in Leake and Philadelphia

by
Assault, Disorderly Conduct, and DUIs in Leake and Philadelphia

CLARISSA L BROWN, 48, of Camden, Sentenced, LCSO.  Bond N/A.

DEBRA K FOX, 63, of Philadelphia, DUI – Test Refusal, PPD.  Bond $1,500.

JOHNNY GREEN, 66, of Walnut Grove, Abusive Calls to Emergency Telephone Service, LCSO.  Bond $1,000.

MALCOM J HENRY, 35, of Carthage, Disorderly Conduct – Disturbing the Peace, WGPD.  Bond $269.75.

JORDAN JIM, 36, of Conehatta, Shoplifting, PPD.  Bond $1,000.

YOTINA T LEMONS, 50, of Carthage, DUI – 2nd, CPD.  Bond $1,351.

JOSEPH A MCMILLAN, 41, of Philadelphia, DUI – Test Refusal, PPD.  Bond $1,500.

KELLY J PEDEN, 64, of Philadelphia, Warrant – Philadelphia Municipal Court, PPD.  Bond N/A.

JENARIO REED, 37, of Walnut Grove, Court Order – Leake County Justice Court, LCSO.  Bond N/A.

BRANDI L SPARKMAN, 40, of Carthage, Disorderly Conduct – Disturbance of Family, LCSO.  Bond $1,000.

DERRICK D WHITE, 51, of Carthage, Simple Assault – Causing Bodily Injury, LCSO.  Bond $1,500.

