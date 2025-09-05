Assault, DUIs, and Shoplifting in Leake and Philadelphia

ROBERT R BOATNER, 44, of Philadelphia, DUI – Other Substance, PPD. Bond $1,500.
KEEWAN BURNSIDE, 24, of Philadelphia, DUI – Other Substance, PPD. Bond $1,500.
TORI CHIPLEY, 25, of Carthage, Disorderly Conduct – Disturbance of Family, LCSO. Bond $1,000.
WILLIAM S DUNN, 53, of Philadelphia, Shoplifting, PPD. Bond $1,000.
JESSICA FERGUSON, 42, of Philadelphia, Contempt of Court – Philadelphia Municipal Court, PPD. Bond N/A.
TALAN R GREER, 18, of Philadelphia, Contempt of Court – Philadelphia Municipal Court, PPD. Bond N/A.
BRITTANY HILL, 24, of Philadelphia, Simple Assault – Attempt by Physical Menace to Create Fear, PPD. Bond $1,500.
MICHAEL H RUSH, 34, of Philadelphia, Bench Warrant – Philadelphia Municipal Court, PPD. Bond N/A.
NIYA SUMTER, 28, of Carthage, DUI – 1st, CPD. Bond $1,351.
DANNY W WILLIAMSON, 67, of Carthage, Warrant – Philadelphia Municipal Court, PPD. Bond N/A.
KEITH WOODS, 62, of Walnut Grove, Abusive Calls to Emergency Telephone Service, Felony Possession of a Controlled Substance, Possession of Paraphernalia, LCSO. Bond $1,000, $3,000, $1,000.