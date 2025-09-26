Big Deals!
Cyberstalking, Disorderly Conduct, and DUIs in Philadelphia and Leake

MATTHEW C BRADFORD, 36, of Carthage, Disorderly Conduct – Failure to Comply with LEO, Resisting Arrest, CPD.  Bond $639.25, $649.25.

LAMOREON CHAMBERLIN, 20, of Philadelphia, Bench Warrant – Philadelphia Municipal Court X 2, PPD.  Bond N/A X 2.

JACQUELINE DICKERSON, 37, of Kosciusko, Bench Warrant – Philadelphia Municipal Court, PPD.  Bond N/A.

CHARLOTTE J HILL, 50, of Durant, DUI – Other Substance, CPD.  Bond $1,351.

MYBRISHA N JONES, 32, of Walnut Grove, Felony Possession of a Controlled Substance, Hold – Detainer for MDOC.  Bond $20,000, N/A.

OSCAR LOPEZ, 23, No Driver’s License, Hold for ICE, MHP.  Bond $1,000, N/A.

DEONDAY NASH, 46, of Carthage, Disorderly Conduct – Failure to Comply with LEO, LCSO.  Bond $500.

LINDSEY C SMITH, 39, DUI – Test Refusal, PPD.  Bond $1,500.

BRYUNNA S THOMSON, 23, of Philadelphia, Bench Warrant – Carthage Municipal Court, CPD.  Bond N/A.

SHEENA A TULLOS, 39, of Brandon, Felony Cyberstalking, LCSO.  Bond $2,500.

TRAVIS L WILSON, 39, of Carthage, Bench Warrant – Carthage Municipal Court, CPD.  Bond $0.

