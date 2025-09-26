Cyberstalking, Disorderly Conduct, and DUIs in Philadelphia and Leake

MATTHEW C BRADFORD, 36, of Carthage, Disorderly Conduct – Failure to Comply with LEO, Resisting Arrest, CPD. Bond $639.25, $649.25.
LAMOREON CHAMBERLIN, 20, of Philadelphia, Bench Warrant – Philadelphia Municipal Court X 2, PPD. Bond N/A X 2.
JACQUELINE DICKERSON, 37, of Kosciusko, Bench Warrant – Philadelphia Municipal Court, PPD. Bond N/A.
CHARLOTTE J HILL, 50, of Durant, DUI – Other Substance, CPD. Bond $1,351.
MYBRISHA N JONES, 32, of Walnut Grove, Felony Possession of a Controlled Substance, Hold – Detainer for MDOC. Bond $20,000, N/A.
OSCAR LOPEZ, 23, No Driver’s License, Hold for ICE, MHP. Bond $1,000, N/A.
DEONDAY NASH, 46, of Carthage, Disorderly Conduct – Failure to Comply with LEO, LCSO. Bond $500.
LINDSEY C SMITH, 39, DUI – Test Refusal, PPD. Bond $1,500.
BRYUNNA S THOMSON, 23, of Philadelphia, Bench Warrant – Carthage Municipal Court, CPD. Bond N/A.
SHEENA A TULLOS, 39, of Brandon, Felony Cyberstalking, LCSO. Bond $2,500.
TRAVIS L WILSON, 39, of Carthage, Bench Warrant – Carthage Municipal Court, CPD. Bond $0.