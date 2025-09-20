Disorderly Conduct, Possession of a Machine Gun Conversion Kit, and Multiple Shoplifting Arrests in Leake and Philadelphia

LA’DARIUS D BODY, 19, of Kosciusko, Shoplifting, CPD. Bond $889.25.
CALEB COLEMAN, 18, of Philadelphia, Shoplifting, PPD. Bond $1,000.
LAKEDRICK E GREEN, 23, of Carthage, Possession of Marijuana, No Insurance, Possession of Paraphernalia, Improperly Displayed Tag, Bench Warrant – Leake County Justice Court, Possession of Machine Gun Conversion Kit, LCSO. Bond N/A, $500, $1,000, $500, N/A, N/A.
JULIA E HEMPHILL, 35, of Philadelphia, Public Drunk, PPD. Bond $500.
SANTANNA MORRIS, 19, of Philadelphia, Disorderly Conduct – Disturbance of Family, Public Drunk, PPD. Bond $500, $500.
CASEY D RUSSELL, 39, DUI – 1st, No Tag, LCSO. Bond $1,000, $500.
BRANDY J TOWNSEND, 40, of Carthage, Warrant – Leake County Justice Court, Hold – Detainer for ACSO, CPD. Bond N/A, N/A.
MATTHEW E WILHITE, 37, of Kosciusko, Shoplifting, CPD. Bond $889.25.