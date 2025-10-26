Big Deals!
Domestic Violence, Manufacture of a Machine Gun, and Sale of a Stolen Firearm in Philadelphia and Leake County

JAMES BEAN, 46, of Philadelphia, Public Drunk, PPD.  Bond $500.

DANIEL I COCHRAN, 41, of Carthage, No Insurance, Careless Driving, No Tag, LCSO.  Bond $500, $500, $500.

LAVANTE T DILLARD, 29, of Carthage, Domestic Violence – Simple Assault, CPD.  Bond $1,649.25.

TEVON T GUYTON, 34, of Carthage, Domestic Violence – Simple Assault, Resisting Arrest, Hold – Detainer for MDOC, LCSO.  Bond N/A, $500, N/A.

CODY D HERRINGTON, 23, Possession of Firearm by Convicted Felon, Possession, Sale, or Transfer of a Stolen Firearm, Bench Warrant – Carthage Municipal Court, CPD.  Bond N/A, N/A, $0.

BRADLEY K MARTIN, 33, of Carthage, Hold – Detainer for MDOC, LCSO.  Bond N/A.

COURTNEY J SANDERSON, 34, Disorderly Conduct – Disturbing the Peace, CPD.  Bond $639.25.

JATAVIAN J WILDER, 25, of Kosciusko, Manufacturing of a Machine Gun, No Insurance, LCSO.  Bond N/A, $500.

