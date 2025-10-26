Domestic Violence, Manufacture of a Machine Gun, and Sale of a Stolen Firearm in Philadelphia and Leake County

JAMES BEAN, 46, of Philadelphia, Public Drunk, PPD. Bond $500.
DANIEL I COCHRAN, 41, of Carthage, No Insurance, Careless Driving, No Tag, LCSO. Bond $500, $500, $500.
LAVANTE T DILLARD, 29, of Carthage, Domestic Violence – Simple Assault, CPD. Bond $1,649.25.
TEVON T GUYTON, 34, of Carthage, Domestic Violence – Simple Assault, Resisting Arrest, Hold – Detainer for MDOC, LCSO. Bond N/A, $500, N/A.
CODY D HERRINGTON, 23, Possession of Firearm by Convicted Felon, Possession, Sale, or Transfer of a Stolen Firearm, Bench Warrant – Carthage Municipal Court, CPD. Bond N/A, N/A, $0.
BRADLEY K MARTIN, 33, of Carthage, Hold – Detainer for MDOC, LCSO. Bond N/A.
COURTNEY J SANDERSON, 34, Disorderly Conduct – Disturbing the Peace, CPD. Bond $639.25.
JATAVIAN J WILDER, 25, of Kosciusko, Manufacturing of a Machine Gun, No Insurance, LCSO. Bond N/A, $500.