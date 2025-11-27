Drugs, Felony DUI, and Burglary in Neshoba Arrests

ENTONY BURNSIDE, 40, of Philadelphia, Felony Possession of a Controlled Substance, Hold for MDOC, NCSO. Bond $7,500, DENIED.
TONY L FRAZIER, 49, of Carthage, Felony Possession of a Controlled Substance, PPD. Bond N/A.
DEANNA JIM, 41, of Carthage, Possession of Paraphernalia, PPD. Bond $1,600.
REGINA MASON, 53, of Preston, DUI – 1st, Possession of Paraphernalia, Suspended Driver’s License, MHP. Bond $1,500, $600, $800.
MICHAEL KEVIN MITCH JR, 28, of Philadelphia, Felony DUI, NCSO. Bond $0.
BOBBY DANIEL SHARP, 52, of Philadelphia, Hold for Investigations, Burglary of a Dwelling, NCSO. Bond $0, $5,000.
WILLIAM M WHITMAN, 35, of Philadelphia, Contempt of Court, NCSO. Bond $0.