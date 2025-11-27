Big Deals!
Drugs, Felony DUI, and Burglary in Neshoba Arrests

by
ENTONY BURNSIDE, 40, of Philadelphia, Felony Possession of a Controlled Substance, Hold for MDOC, NCSO.  Bond $7,500, DENIED.

TONY L FRAZIER, 49, of Carthage, Felony Possession of a Controlled Substance, PPD.  Bond N/A.

DEANNA JIM, 41, of Carthage, Possession of Paraphernalia, PPD.  Bond $1,600.

REGINA MASON, 53, of Preston, DUI – 1st, Possession of Paraphernalia, Suspended Driver’s License, MHP.  Bond $1,500, $600, $800.

MICHAEL KEVIN MITCH JR, 28, of Philadelphia, Felony DUI, NCSO.  Bond $0.

BOBBY DANIEL SHARP, 52, of Philadelphia, Hold for Investigations, Burglary of a Dwelling, NCSO.  Bond $0, $5,000.

WILLIAM M WHITMAN, 35, of Philadelphia, Contempt of Court, NCSO.  Bond $0.

