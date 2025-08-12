Big Deals!
HomeAttalaDUIs, Felony Assault, Disorderly Conduct, and Domestic Violence in Attala Arrests

DUIs, Felony Assault, Disorderly Conduct, and Domestic Violence in Attala Arrests

by
SHARE NOW
DUIs, Felony Assault, Disorderly Conduct, and Domestic Violence in Attala Arrests

GEORGE R BURGESS, 49, of Kosciusko, Simple Assault – Causing Bodily Injury, KPD.  Bond $3,100.

https://www.kicks96news.com/wp-content/uploads/2022/10/The-Carousel-House-landing-page-1.pdf

 

JAMEEN GRACE, 38, of Kosciusko, Speeding, Revoked or Suspended Driver’s License, No Insurance, Contempt of Court – Leake County Justice Court, KPD.  Bond $500, $1,000, $800, N/A.

https://www.maxxsouth.com/packages?utm_term=maxxsouth%20broadband&utm_campaign=Main+Market+Area&utm_source=adwords&utm_medium=ppc&hsa_acc=6980747738&hsa_cam=342237541&hsa_grp=41156171517&hsa_ad=491681585945&hsa_src=g&hsa_tgt=kwd-316196918131&hsa_kw=maxxsouth%20broadband&hsa_mt=b&hsa_net=adwords&hsa_ver=3&gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMI2r-hqq77jAMVX0T_AR2QYzhqEAAYASAAEgJtHfD_BwE

 

ANSELMO HERNANDEZ-DOMINGUEZ, 35, of Carthage, Public Drunk, Hold for ICE, KPD.  Bond $500, N/A.

https://www.facebook.com/OzarkAgSupply

 

STEPHEN D HUTCHISON, 48, of Kosciusko, Disorderly Conduct – Failure to Comply with LEO, KPD.  Bond $1,100.

https://yourbigdeals.bigdealsmedia.net/

 

CUNERAL MCGEE, 55, of Kosciusko, Felony Possession of a Controlled Substance, Possession of Firearm by Convicted Felon, KPD.  Bond $5,000, $5,000.

https://www.kicks96news.com/wp-content/uploads/2022/10/The-Carousel-House-landing-page-1.pdf

 

LONNIE G PATRICK, 50, of Kosciusko, Domestic Violence – Simple Assault, KPD.  Bond $0.

https://www.maxxsouth.com/packages?utm_term=maxxsouth%20broadband&utm_campaign=Main+Market+Area&utm_source=adwords&utm_medium=ppc&hsa_acc=6980747738&hsa_cam=342237541&hsa_grp=41156171517&hsa_ad=491681585945&hsa_src=g&hsa_tgt=kwd-316196918131&hsa_kw=maxxsouth%20broadband&hsa_mt=b&hsa_net=adwords&hsa_ver=3&gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMI2r-hqq77jAMVX0T_AR2QYzhqEAAYASAAEgJtHfD_BwE

 

BRANDON A PROCTOR, 24, of McCool, Felony Indictment, ACSO.  Bond N/A.

https://www.facebook.com/OzarkAgSupply

 

KOLBY J SKEEN, 19, of Kosciusko, Felony Indictment, ACSO.  Bond N/A.

https://yourbigdeals.bigdealsmedia.net/

 

TERRY T TALLEY, 40, of Kosciusko, Transfer or Possession of a Controlled Substance with Intent to Sell, KPD.  Bond $10,000.

https://www.kicks96news.com/wp-content/uploads/2022/10/The-Carousel-House-landing-page-1.pdf

 

JAMES M WINTERS, 27, of Kosciusko, DUI – Other Substance, KPD.  Bond $1,800.

https://www.maxxsouth.com/packages?utm_term=maxxsouth%20broadband&utm_campaign=Main+Market+Area&utm_source=adwords&utm_medium=ppc&hsa_acc=6980747738&hsa_cam=342237541&hsa_grp=41156171517&hsa_ad=491681585945&hsa_src=g&hsa_tgt=kwd-316196918131&hsa_kw=maxxsouth%20broadband&hsa_mt=b&hsa_net=adwords&hsa_ver=3&gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMI2r-hqq77jAMVX0T_AR2QYzhqEAAYASAAEgJtHfD_BwE

https://www.facebook.com/OzarkAgSupply

Leave a Reply

We encourage open dialogue but if you disagree with someone, please disagree respectfully. Cruelty will not be tolerated. This is a family-friendly group.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Articles

Aggravated Domestic Assault, DUIs, and Felony Drug Charges in Attala and Leake

Shoplifting, DUIs, and Many Drug Possession Charges in Leake and Attala Arrests

Assault, Disorderly Conduct, and Domestic Violence in Attala and Leake Arrests

Grand Larceny, Assault, DUIs, and Shoplifting in Leake and Attala

Assault Causing Injury, Felony Embezzlement, and Felony Drug Possession in Attala and Leake

Bribery, Malicious Mischief, and Felony Possession in Attala and Leake

https://yourbigdeals.bigdealsmedia.net/
https://www.kicks96news.com/wp-content/uploads/2022/10/The-Carousel-House-landing-page-1.pdf