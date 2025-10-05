Big Deals!
Felony Drug Possession and Multiple Shoplifting Arrests in Neshoba County

ERIC ODELL BURKES, 47, of Philadelphia, Hold for Other Agency, MDOC.  Bond $0.

DENISE TISHALL EZELL, 37, of Meridian, Shoplifting, False ID, Hold for MDOC, NCSO.  Bond $600, $800, $0.

JOSHUA CHASE FURR, 38, of Philadelphia, Possession of a Controlled Substance, Possession of Paraphernalia, NCSO.  Bond $0, $600.

CHRIS JIM, 52, of Southaven, Failure to Appear, Felony Possession of a Controlled Substance, NCSO.  Bond $0, $10,000.

LAETTNER F JOHNSON, 32, of Choctaw, Indictment, NCSO.  Bond $10,000.

TARMACIA MACK, 28, of Meridian, Hold for Investigations, Shoplifting > $1,000, NCSO.  Bond $0, $600.

ALLISH’A SMITH, 25, of Meridian, Hold for Investigations, Shoplifting.  Bond $0, $600.

CASEY WALLAC, 31, of Philadelphia, Contempt of Court.  Bond $0.

