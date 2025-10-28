Big Deals!
Felony Drug Possession, Domestic Violence, and Disorderlies in Attala and Kosciusko Arrests

BILLIE J BROWN, 47, of Kosciusko, Contempt of Court – Kosciusko Municipal Court, KPD.  Bond N/A.

KEVIN L DUEITT, 45, of Carthage, Disorderly Conduct – Failure to Comply with LEO, Simple Assault – On Policeman in Line of Duty, ACSO.  Bond $1,000, $0.

TAYLOR EVANS, 38, of Kosciusko, Felony Possession of a Controlled Substance, Possession of Paraphernalia, KPD.  Bond N/A, $1,400.

LATASHA R GENTRY, 36, of Kosciusko, Domestic Violence – Simple Assault, KPD.  Bond $3,100.

STEPHEN D HUTCHISON, 48, of Kosciusko, Disorderly Conduct – Disturbing the Peace, KPD.  Bond $1,100.

JASON MOORE, 51, of Kosciusko, Contempt of Court – Kosciusko Municipal Court, KPD.  Bond $0.

WILLIAM K MORTON, 66, of Water Valley, Public Drunk, KPD.  Bond $500.

