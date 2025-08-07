Felony DUIs, Shoplifting, and Multiple Felony Drug Possession Arrests in Neshoba

TOBY ADAMS, 36, of Philadelphia, Hold for MDOC, NCSO. Bond $0.
ROBIN LEA CONDERY, 41, of Walnut Grove, Shoplifting, NCSO. Bond $1,000.
COLTEN EAKES, 33, of Philadelphia, Disturbing the Peace, NCSO. Bond $600.
BENNY HARRISON, 49, of Philadelphia, Felony DUI, Suspended Driver’s License, NCSO. Bond $10,000, $800.
ROBERT A HERRINGTON, 39, of Philadelphia, Public Drunk, Possession of Paraphernalia, NCSO. Bond $600, $600.
LARRY GENE ICKON, 53, of Lake, Felony Possession of a Controlled Substance, Possession of Marijuana, Possession of Paraphernalia, No Proof of Insurance, NCSO. Bond $10,000, $1,000, $$600, $800.
HELEN MARIE KYZER, 43, of Philadelphia, Possession of a Controlled Substance, Possession of Marijuana, NCSO. Bond $800, $1,000.
CADENZA MARTIN, 38, of Philadelphia, DUI – 1st, No Proof of Insurance, Expired License Tag, Seat Belt Violation, Failure to Appear, NCSO. Bond $1,500, $800, $400, $60, $0.
JAMES MONTGOMERY, 24, of Philadelphia, Public Drunk, NCSO. Bond $600.
HEATHER NICHOLES, 43, of Lake, Felony Possession of a Controlled Substance, Possession of Marijuana, Possession of Paraphernalia, NCSO. bond $10,000, $1,000, $600.
BRUTARIUS TALLEY, 32, of Philadelphia, Felony DUI, No Driver’s License, No Insurance, Improper Lane Usage, Reckless Driving, MHP. Bond $0, $300, $800, $300, $500.
RANDY WHITE, 41, of Philadelphia, No Insurance, Failure to Yield to Blue Light / Siren, NCSO. Bond $600, $400.