Felony DUIs, Shoplifting, and Multiple Felony Drug Possession Arrests in Neshoba

TOBY ADAMS, 36, of Philadelphia, Hold for MDOC, NCSO.  Bond $0.

ROBIN LEA CONDERY, 41, of Walnut Grove, Shoplifting, NCSO.  Bond $1,000.

COLTEN EAKES, 33, of Philadelphia, Disturbing the Peace, NCSO.  Bond $600.

BENNY HARRISON, 49, of Philadelphia, Felony DUI, Suspended Driver’s License, NCSO.  Bond $10,000, $800.

ROBERT A HERRINGTON, 39, of Philadelphia, Public Drunk, Possession of Paraphernalia, NCSO.  Bond $600, $600.

LARRY GENE ICKON, 53, of Lake, Felony Possession of a Controlled Substance, Possession of Marijuana, Possession of Paraphernalia, No Proof of Insurance, NCSO.  Bond $10,000, $1,000, $$600, $800.

HELEN MARIE KYZER, 43, of Philadelphia, Possession of a Controlled Substance, Possession of Marijuana, NCSO.  Bond $800, $1,000.

CADENZA MARTIN, 38, of Philadelphia, DUI – 1st, No Proof of Insurance, Expired License Tag, Seat Belt Violation, Failure to Appear, NCSO.  Bond $1,500, $800, $400, $60, $0.

JAMES MONTGOMERY, 24, of Philadelphia, Public Drunk, NCSO.  Bond $600.

HEATHER NICHOLES, 43, of Lake, Felony Possession of a Controlled Substance, Possession of Marijuana, Possession of Paraphernalia, NCSO.  bond $10,000, $1,000, $600.

BRUTARIUS TALLEY, 32, of Philadelphia, Felony DUI, No Driver’s License, No Insurance, Improper Lane Usage, Reckless Driving, MHP.  Bond $0, $300, $800, $300, $500.

RANDY WHITE, 41, of Philadelphia, No Insurance, Failure to Yield to Blue Light / Siren, NCSO.  Bond $600, $400.

