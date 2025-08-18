Big Deals!
Luring a Minor, Felony DUI, and a Host of Felony Drug Arrests in Kosciusko / Attala Arrests

ESTUARDO AUGUSTIN, 26, No Driver’s License, Hold for ICE, KPD.  Bond $1,000, N/A.

MICHAEL L BELL, 43, of McCool, Willful Obstruction of Public Streets by Impeding Traffic, Disorderly Conduct – Failure to Comply with LEO, Fleeing or Eluding a LEO, Resisting Arrest, ACSO.  Bond $1,000, $1,000, $1,000, $1,000.

LEW A BROWN, 60, of Sallis, Possession of Firearm by Convicted Felon, KPD.  Bond $50,000.

JOSHUA A BRUNT, 33, of Kosciusko, Carrying of Concealed Weapon, Resisting Arrest, Disorderly Conduct – Failure to Comply with LEO, KPD.  Bond $1,300, $1,000, $1,100.

QUENTIS M CARPENTER, 38, of Kosciusko, Felony Possession of a Controlled Substance, Possession of Firearm by Convicted Felon, Felony Obstruction – Tampering with Physical Evidence, Possession of a Controlled Substance, Hold  – Detainer for MDOC, KPD.  Bond N/A, N/A, N/A, $2,400, N/A.

LADARIUS DEMEEK FORTUNE, 28, of Kosciusko, Use of a Computer for Luring a Person < 18 for Sexual Purposes, KPD.  Bond $50,000.

HAILEY C HUTCHISON, 19, of Kosciusko, Felony Indictment, Contempt of Court – Kosciusko Municipal Court, KPD.  Bond N/A, $0.

RAYMOND KELLY, 56, of Winona, Felony Indictment, ACSO.  Bond $5,000.

ROBERT L KING, 41, of Goodman, Driving with Revoked or Suspended License, No Insurance, Disobedience of Traffic Control Devices, ACSO.  Bond $1,000, $1,000, $1,000.

DANIELLE M LANE, 40, of Abilene, TX, Felony Indictment, ACSO.  Bond N/A.

ROBBERT LEWIS, 65, of Sallis, Felony DUI, ACSO.  Bond $25,000.

BRITTANY RANEY, 24, of Weir, Felony Indictment, ACSO.  Bond N/A.

DAVID D STEWART, 31, Possession of Paraphernalia, KPD.  Bond $1,400.

CLAYTON TRIPLETT, 31, of Ethel, Felony Indictment, ACSO.  Bond N/A.

TYRIKUS WALKER, 22, of Meridian, Felony Indictment, ACSO.  Bond $10,000.

