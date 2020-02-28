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Murder, Child Exploitation, Grand Larceny, and Other Recent Arrests

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KRISTI L. CHAMBLEE

Kristi L. Chamblee

KRISTI L. CHAMBLEE, 28, CARTHAGE, POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA, WARRANT, LEAKE COUNTY SHERIFF’S OFFICE.

 

JOSEPH CROSBY

JOSEPH CROSBY, 40, ETHEL, CHILD EXPLOITATION, ATTALA COUNTY SHERIFF’S OFFICE.

 

 

 

 

 

 

PERCY FLETCHER

PERCY FLETCHER, 39, CARTHAGE, 2ND DUI, DRIVING WITH LICENSE SUSPENDED, 2 HOLDS, LEAKE COUNTY SHERIFF’S OFFICE.

 

 

 

 

 

BRANDON GOSS

BRANDON GOSS, 21, CARTHAGE, MALICIOUS MISCHIEF, DISTURBANCE OF FAMILY, RESISTING ARREST, MDOC HOLD, LEAKE COUNTY JUSTICE COURT.

 

 

 

 

 

WILLIE A. HAYES

WILLIE A HAYES, 54, KOSCIUSKO, SHOPLIFTING, WILLFUL TRESPASS, KOSCIUSKO PD.

 

 

 

 

 

 

I’ZERRICK R. HENDERSON

I’ZERRICK R. HENDERSON. 17, CARTHAGE, ARMED ROBBERY, CARTHAGE PD.

 

 

 

 

 

 

REGINALD S. HILL

REGINALD S. HILL, 22, WEST, GRAND LARCENY, ATTALA COUNTY SHERIFF’S OFFICE.

 

 

 

 

 

 

JAMARI D. HUTCHINS

JAMARI D. HUTCHINS, 17, CARTHAGE, ARMED ROBBERY, HOLD, LEAKE COUNTY CIRCUIT COURT.

 

 

 

 

 

 

JOHNNY R. JOHNSON

JOHNNY R. JOHNSON, 47, WALNUT GROVE, CARELESS DRIVING, NO INSURANCE, DRIVING WITH LICENSE SUSPENDED, LEAKE COUNTY JUSTICE COURT.

 

 

 

 

 

 

EDWARD S. NICHOLS

EDWARD S. NICHOLS 41, ADDRESS UNKNOWN, MDOC MURDER, MDOC POSSESSION OF A WEAPON BY CONVICTED FELON, MDOC.

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