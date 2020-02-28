Murder, Child Exploitation, Grand Larceny, and Other Recent Arrests

KRISTI L. CHAMBLEE
KRISTI L. CHAMBLEE, 28, CARTHAGE, POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA, WARRANT, LEAKE COUNTY SHERIFF’S OFFICE.
JOSEPH CROSBY
JOSEPH CROSBY, 40, ETHEL, CHILD EXPLOITATION, ATTALA COUNTY SHERIFF’S OFFICE.
PERCY FLETCHER
PERCY FLETCHER, 39, CARTHAGE, 2ND DUI, DRIVING WITH LICENSE SUSPENDED, 2 HOLDS, LEAKE COUNTY SHERIFF’S OFFICE.
BRANDON GOSS
BRANDON GOSS, 21, CARTHAGE, MALICIOUS MISCHIEF, DISTURBANCE OF FAMILY, RESISTING ARREST, MDOC HOLD, LEAKE COUNTY JUSTICE COURT.
WILLIE A. HAYES
WILLIE A HAYES, 54, KOSCIUSKO, SHOPLIFTING, WILLFUL TRESPASS, KOSCIUSKO PD.
I’ZERRICK R. HENDERSON
I’ZERRICK R. HENDERSON. 17, CARTHAGE, ARMED ROBBERY, CARTHAGE PD.
REGINALD S. HILL
REGINALD S. HILL, 22, WEST, GRAND LARCENY, ATTALA COUNTY SHERIFF’S OFFICE.
JAMARI D. HUTCHINS
JAMARI D. HUTCHINS, 17, CARTHAGE, ARMED ROBBERY, HOLD, LEAKE COUNTY CIRCUIT COURT.
JOHNNY R. JOHNSON
JOHNNY R. JOHNSON, 47, WALNUT GROVE, CARELESS DRIVING, NO INSURANCE, DRIVING WITH LICENSE SUSPENDED, LEAKE COUNTY JUSTICE COURT.
EDWARD S. NICHOLS
EDWARD S. NICHOLS 41, ADDRESS UNKNOWN, MDOC MURDER, MDOC POSSESSION OF A WEAPON BY CONVICTED FELON, MDOC.