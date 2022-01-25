Pearl River Resort celebrates perfect attendance employees

Pearl River Resort and Bok Homa Casino recognized 207 Associates who achieved year-long perfect attendance for 2021.
Along with a pizza and hot wing party, each honoree received a $500 perfect attendance reward, commemorative certificate, and personal note from Pearl River Resort President & CEO, Sonny Johnson.
Pearl River Resort and Bok Homa Casino implemented the Perfect Attendance Program in January 2021.
The incentive program also includes $100 for every month of perfect attendance.
PEARL RIVER RESORT
TODD ADAMS
BILLY ANDERSON
SYBRANDA BELL
BETTY BENNETT
JEROME BENNETT
WILLIAM BENNOMAN
BRENDA BLACK
JEROME BLACK
REGINA BOND
BARBARA BOYD
DORISENE BOYD
PHYLLIS BOYD
SUSAN BRADFORD
ERIC BREEDLOVE
STEPHANIE BRUNSON
DEBRIA BRYAN
LUCY BUFKIN
BEVERLY BURGE
CHRISTOPHER CALLOWAY
MARIE CALLOWAY
LATASHA CARTER
VERDIE CARTER
TERRY CHRISTIE
DONNELL CLAYTON
PHILLIP COBURN
GWENDOLYN COFFEY
THEOTIS COLE
CHARLIE COOKSEY
DELICA CRAPPS
THOMAS CUMBERLAND
DENISE DAHL
DOROTHY DARBY
DONNY DAVIS
GARY DAVIS
SANDRA DAVIS
ADAM DIXON
VIOLA DRAKE
RHESONDA DUKES
LINDA EMBRY
ANGELA EVANS
HAZEL FORD
KEITH FORD
ANITA FOSTER
DARLA FOWLER
LAWRENCE FRAZIER
BECKY FREENY
LESLEY FULTON
LAMICHEAL FUNCHESS
VICTORIA GENTRY
VERNA GIBBS
LINDA GILBERT
TOMEKA GILL
ANITA GLASS
BRYAN GLENN
RANDY GOODIN
IDA GOODWIN-CARR
JENNIFER GRACE
SHEILA GRAY
TRACY GREER
LAVISA GRIFFIN
MIRKO GUIMARAY VALLADARE
BIRDIE HAMPTON
TRACY HANNAH
CHARLES HARDIN
JESSICA HARDY
DONNA HARRELL
ALVIN HARRIS
DECEMMA HICKMAN
LAQUITA HIGGINS
MARY HILL
PAMELYN HOBBS
DARLENE HORNE
CAROLYN HOSKINS
JESSICA HOUSTON
LUQUDIA HOUSTON
TYRONE HUGHES
YVETTE HUSTITO
JAMIE HUTCHINSON
KAFFIE ISAAC
ROBERT ISAAC
DELMETRIC JACKSON
MICHELLE JENKINS
ADAM JOE
JAMES JONES
MICHELLE JORDAN
ELIZABETH KILLEN
JERRY LANDRUM
CHARLOTTE LASTER
CATHERINE LEE
ANNA LEWIS
CARMA LEWIS
LAURA LEWIS
QUINTON LEWIS
RICKY LEWIS
BOBBY LILLY
TRACY LINDSEY
SHELIA LLOYD
CHRISTIE LOVING
MICHAEL LUNARDINI
CHARITY MANZANO
ROBERT MARTIN
SAUL MARTINEZ JR
PERVIS MASON
JACKIE MATTHEWS
CHARLES MAYS
ALVIN MCCARLEY
DAVID MCCARTY
KYE MCCOY
LYNDA MCCRORY
GARRETT MCDILL
SILFRANCES MCGEE
MARTHA MCGIVNEY
HOLLYANN MCMILLAN
CODY MCMULLAN
CYNTHIA MIMS
GWENDOLYN MOORE
KAWANNA MOORE
STEPHANIE MOORE
BETTY MORGAN
COREY NASH
TIMOTHY NELL
GWEN NOWELL
MICHAEL ORTEGO
BRENDA OSTERLOH
JAMES OSTERLOH
LETRIANNA PEOPLES
LARENE PICKENS
SHANNON PITTMAN
LIEN POHLIG
JOHNNY POPE
MARY PRICE
EARNEST RASH
RODNEY RAY
LARRY REED
JOHN RICH
MARIA ROBERTSON
SHRONIA ROGERS
CARLA RUSHING
JAMES SAVAGE
GEOFFREY SCHMITT
DWAYNE SCOTT
DOROTHY SEALES
BARBARA SIERRA
VANESSA SIMMONS
KATHRINE SIMS
RANDY SMITH
SEAN SORIANO
JACQUELIN SPENCER
JOHN SPIVA
WYNEE SPIVEY
VERNELL STATEN
DAVID STELL
ANNETTE STEVE
MICHAEL STRIBLING
TONYA STRIBLING
PATRICK SUTTON
ROBIN SYLVESTER
DAREN TAYLOR
MARY THAMES
CHRISTOPHER THOMAS
DEBRA THOMPSON
BETTY THORNTON
REBECCA TRAPP
EARLEAN TRIPLETT
JANICE TRIPLETT
MARY TRIPLETT
MIGUEL TRIPLETT
DANIELL TUBBY
BERNITA TUCKER
MARILYN TUCKER
ZEASHA VAUGHN
CORY VINZANT
GRENDER VIVERETTE
CHEYENNITHA VIVIANS
MALINDA WALKER
ANDANTINO WELLS
TONYA WESLEY
DINAH WILLIAMS
BERDA WILLIS
DOLLIANNE WILLIS
EFREM WILLIS
JERRY WILSON
MITCHELL WILSON
DAVID WINTERS