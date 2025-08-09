Big Deals!
HomeAttalaShoplifting, DUIs, and Many Drug Possession Charges in Leake and Attala Arrests

Shoplifting, DUIs, and Many Drug Possession Charges in Leake and Attala Arrests

by
SHARE NOW
Shoplifting, DUIs, and Many Drug Possession Charges in Leake and Attala Arrests

SCOTT W BRANTLEY, 41, of Kosciusko, Possession of Synthetic Cannabinoids, KPD.  Bond $2,400.

https://www.facebook.com/OzarkAgSupply

 

AMY N BUSTAMENT-SPENCER, 34, of Kosciusko, Contempt of Court – Kosciusko Municipal Court, KPD.  Bond $0.

https://www.kicks96news.com/wp-content/uploads/2022/10/The-Carousel-House-landing-page-1.pdf

 

JUSTIN M COX, 37, of Kosciusko, Possession of a Controlled Substance, KPD.  Bond $2,400.

https://www.facebook.com/p/Alfa-Insurance-Lee-Robertson-Insurance-Agency-100063924406834/

 

DEVIN FLETCHER, 18, of Kosciusko, DUI – 1st, No Insurance, CPD.  Bond $1,351, $438.

https://www.facebook.com/profile.php?id=61560270009982

 

JILL E GOSA, 47, of Toomsuba, DUI – Other Substance, PPD.  Bond $1,500.

https://www.maxxsouth.com/packages?utm_term=maxxsouth%20broadband&utm_campaign=Main+Market+Area&utm_source=adwords&utm_medium=ppc&hsa_acc=6980747738&hsa_cam=342237541&hsa_grp=41156171517&hsa_ad=491681585945&hsa_src=g&hsa_tgt=kwd-316196918131&hsa_kw=maxxsouth%20broadband&hsa_mt=b&hsa_net=adwords&hsa_ver=3&gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMI2r-hqq77jAMVX0T_AR2QYzhqEAAYASAAEgJtHfD_BwE

 

AUGUSTIN HERNANDEZ-DELACRUZ, 22, of Carthage, Public Drunk, Hold for ICE, KPD.  Bond $500, N/A.

https://yourbigdeals.bigdealsmedia.net/

 

MELVIN A ISABELL, 37, of Tunica, Possession of Marijuana, Possession of Paraphernalia, CPD.  Bond $424.25, $674.25.

https://www.facebook.com/OzarkAgSupply

 

JOHN R JONES, 46, of Philadelphia, Disorderly Conduct – Disturbance in a Public Place, PPD.  Bond $500.

https://www.kicks96news.com/wp-content/uploads/2022/10/The-Carousel-House-landing-page-1.pdf

 

MICHAEL A LEE, 31, of Conehatta, Felony Possession of a Controlled Substance, PPD.  Bond N/A.

https://www.facebook.com/p/Alfa-Insurance-Lee-Robertson-Insurance-Agency-100063924406834/

 

JOEY L PRESTAGE, 30, of Carthage, Felony Indictment, Hold for Other Agency, LCSO.  Bond N/A, N/A.

https://www.facebook.com/profile.php?id=61560270009982

 

DAVID D STEWART, 31, Indecent Exposure, ACSO.  Bond $1,000.

https://www.maxxsouth.com/packages?utm_term=maxxsouth%20broadband&utm_campaign=Main+Market+Area&utm_source=adwords&utm_medium=ppc&hsa_acc=6980747738&hsa_cam=342237541&hsa_grp=41156171517&hsa_ad=491681585945&hsa_src=g&hsa_tgt=kwd-316196918131&hsa_kw=maxxsouth%20broadband&hsa_mt=b&hsa_net=adwords&hsa_ver=3&gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMI2r-hqq77jAMVX0T_AR2QYzhqEAAYASAAEgJtHfD_BwE

 

JAVIER VASQUEZ, 23, DUI – 1st, No Driver’s License, No Insurance, Leaving the Scene of an Accident with Injuries, Hold for ICE, LCSO.  Bond $1,000, $500, $500, $500, N/A.

https://yourbigdeals.bigdealsmedia.net/

 

CLINTON K WATSON, 63, of Carthage, Shoplifting, CPD.  Bond $889.25.

https://www.facebook.com/OzarkAgSupply

https://www.kicks96news.com/wp-content/uploads/2022/10/The-Carousel-House-landing-page-1.pdf

Leave a Reply

We encourage open dialogue but if you disagree with someone, please disagree respectfully. Cruelty will not be tolerated. This is a family-friendly group.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Articles

Assault, Disorderly Conduct, and Domestic Violence in Attala and Leake Arrests

Grand Larceny, Assault, DUIs, and Shoplifting in Leake and Attala

Assault Causing Injury, Felony Embezzlement, and Felony Drug Possession in Attala and Leake

Bribery, Malicious Mischief, and Felony Possession in Attala and Leake

Assault, Aggravated Domestic Assault, and Felony DUI in Leake and Attala

Aggravated Domestic Violence, DUIs, and Shoplifting in Attala and Leake

https://www.facebook.com/p/Alfa-Insurance-Lee-Robertson-Insurance-Agency-100063924406834/
https://www.facebook.com/profile.php?id=61560270009982