Trespassing, Felony DUI, and Felony Drug in Neshoba Arrests

by
SCOTT BASSETT, 52, of Philadelphia, Possession of a Controlled Substance, Possession of Paraphernalia, NCSO.  Bond $0, $600.

ELIZABETH MICHELLE BOYD, 44, of Union, Contempt of Court, Hold for Investigations, NCSO.  Bond $0, $0.

KEVIN L CRAPPS, 44, of Philadelphia, Failure to Appear, NCSO.  Bond $0.

WILLIAM DEROY EDDINGS, 42, of Oxford, Hold for Circuit Court, NCSO.  Bond DENIED.

LARAMIE B JAYROE, 30, of Carthage, Shoplifting, PPD.  Bond $1,000.

WILLIAM JONES, 59, of Philadelphia, Hold for Circuit Court, NCSO.  Bond $0.

SEBASTIAN J LEWIS, 54, of Philadelphia, Felony DUI, Careless Driving, Failure to Signal Lane Change, No Insurance, Suspended Driver’s License, Seat Belt Violation, NCSO.  Bond $0, $400, $300, $800, $1,000, $60.

CURTIS MOORE, 34, of Philadelphia, Bench Warrant – Philadelphia Municipal Court, Felony Possession of a Controlled Substance, Possession of Paraphernalia, PPD.  Bond N/A, N/A, $800.

TISHINA S SMITH, 35, of Laurel, Trespassing – Failure to Leave Public Business Upon Request, PPD.  Bond $600.

JERI C THOMAS, 49, of Philadelphia, Contempt of Court, NCSO.  Bond $0.

MARK A WILLIS, 33, Warrant – Philadelphia Municipal Court, PPD.  Bond N/A.

