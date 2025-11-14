Trespassing, Felony DUI, and Felony Drug in Neshoba Arrests

SCOTT BASSETT, 52, of Philadelphia, Possession of a Controlled Substance, Possession of Paraphernalia, NCSO. Bond $0, $600.
ELIZABETH MICHELLE BOYD, 44, of Union, Contempt of Court, Hold for Investigations, NCSO. Bond $0, $0.
KEVIN L CRAPPS, 44, of Philadelphia, Failure to Appear, NCSO. Bond $0.
WILLIAM DEROY EDDINGS, 42, of Oxford, Hold for Circuit Court, NCSO. Bond DENIED.
LARAMIE B JAYROE, 30, of Carthage, Shoplifting, PPD. Bond $1,000.
WILLIAM JONES, 59, of Philadelphia, Hold for Circuit Court, NCSO. Bond $0.
SEBASTIAN J LEWIS, 54, of Philadelphia, Felony DUI, Careless Driving, Failure to Signal Lane Change, No Insurance, Suspended Driver’s License, Seat Belt Violation, NCSO. Bond $0, $400, $300, $800, $1,000, $60.
CURTIS MOORE, 34, of Philadelphia, Bench Warrant – Philadelphia Municipal Court, Felony Possession of a Controlled Substance, Possession of Paraphernalia, PPD. Bond N/A, N/A, $800.
TISHINA S SMITH, 35, of Laurel, Trespassing – Failure to Leave Public Business Upon Request, PPD. Bond $600.
JERI C THOMAS, 49, of Philadelphia, Contempt of Court, NCSO. Bond $0.
MARK A WILLIS, 33, Warrant – Philadelphia Municipal Court, PPD. Bond N/A.