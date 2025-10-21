Big Deals!
Aggravated Assault, Felony DUI, and Shoplifting in Philadelphia and Leake County

CHARLIE E ALEXANDER, 34, of Carthage, Reckless Driving, No Tag, No Driver’s License, Fleeing or Eluding a LEO in a Motor Vehicle, No Insurance, LCSO.  Bond $1,000, $500, $500, $500, $500.

WALTER BOYD, 52, of Carthage, Aggravated Assault with a Deadly Weapon, Possession of Firearm by a Convicted Felon, CPD.  Bond N/A, N/A.

TORI CHIPLEY, 25, of Carthage, Disorderly Conduct – Disturbance of Family, Bench Warrant – Leake County Justice Court, LCSO.  Bond $1,000, N/A.

MICHAEL D DAVIS, 32, of Ludlow, Possession, Sale, or Transfer of a Stolen Firearm, Possession of Firearm by a Convicted Felon, CPD.  Bond N/A, N/A.

WILLIAM S DUNN, 53, of Philadelphia, Shoplifting, PPD.  Bond $1,000.

CHRISTOPHER P GIPSON, 39, of Walnut Grove, Felony Possession of a Controlled Substance, Possession of Marijuana, Careless Driving, Driving with Revoked or Suspended License, LCSO.  Bond N/A, $1,000, $500, $500.

AMBER N HARRIS, 41, of Lena, Bench Warrant – Carthage Municipal Court X 2, CPD.  Bond $0.

MACK A HILL, 49, of Walnut Grove, Felony Hold for Drug Court.  Bond $0.

KEVIN T LUCKETT, 51, of Carthage, Bench Warrant – Carthage Municipal Court, LCSO.  Bond $0.

JENNIFER R MORRIS, 50, of Walnut Grove, Felony DUI, No Insurance, No Driver’s License, Bench Warrant – Leake County Justice Court, No Tag, Careless Driving, Open Container, CPD.  Bond N/A, $438, $498, N/A, $319.25, $188, $0.

DANIEL C SMITH, 48, of Philadelphia, DUI – Test Refusal, PPD.  Bond $0.

KIANA L WALLACE, 35, of Philadelphia, DUI – Test Refusal, PPD.  Bond $1,500.

