Leake

Attempted Murder and Felony Drug Possession in Leake Arrests

Attempted Murder and Felony Drug Possession in Leake Arrests

TOBY L ADAMS, 36, of Philadelphia, Felony Possession of a Controlled Substance, Possession of Paraphernalia, LCSO.  Bond N/A, $1,000.

 

PHILIP J FULLER, 48, of Lena, Bench Warrant – Carthage Municipal Court, Hold for Other Agency – Neshoba County Circuit Court, CPD.  Bond $0, N/A.

 

LESTER W JONES, 45, Failure to Give Signal, No Driver’s License, Possession of Paraphernalia, LCSO.  Bond $500, $500, $1,000.

 

OMAR M ROBINSON, 41, of Camden, Revoked or Suspended Driver’s License, Felony Possession of a Controlled Substance, Possession of Marijuana, Possession of Paraphernalia, LCSO.  Bond $500, $5,000, $500, $500.

 

ETHAN T WARD, 18, of Walnut Grove, Attempted Murder, LCSO.  Bond $15,000.

