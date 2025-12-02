Attempted Murder and Felony Drug Possession in Leake Arrests

TOBY L ADAMS, 36, of Philadelphia, Felony Possession of a Controlled Substance, Possession of Paraphernalia, LCSO. Bond N/A, $1,000.
PHILIP J FULLER, 48, of Lena, Bench Warrant – Carthage Municipal Court, Hold for Other Agency – Neshoba County Circuit Court, CPD. Bond $0, N/A.
LESTER W JONES, 45, Failure to Give Signal, No Driver’s License, Possession of Paraphernalia, LCSO. Bond $500, $500, $1,000.
OMAR M ROBINSON, 41, of Camden, Revoked or Suspended Driver’s License, Felony Possession of a Controlled Substance, Possession of Marijuana, Possession of Paraphernalia, LCSO. Bond $500, $5,000, $500, $500.
ETHAN T WARD, 18, of Walnut Grove, Attempted Murder, LCSO. Bond $15,000.