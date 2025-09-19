Big Deals!
DUIs, Child Neglect, and Possession of a Firearm by Convicted Felon in Neshoba Arrests

TONYA I BEN, 42, of Philadelphia, Failure to Appear, NCSO.  Bond $0.

WILLIAM HUNTER CLEMONS, 25, of Philadelphia, Possession of Firearm by Convicted Felon, NCSO.  Bond $0.

CLARISSA GLADNEY, 38, of Philadelphia, Child Neglect.  Bond $800.

TREY WALLACE IRVIN, 23, of Philadelphia, Failure to Appear, NCSO.  Bond $0.

JARVONTA JERMAINIE LANIER, 25, of Meridian, DUI – Other Substance, Suspended Driver’s License, Speeding, No License Tag, MHP.  Bond $1,500, $800, $300, $300.

MIRISA M MINGO, 40, of Philadelphia, DUI – 1st, No Driver’s License, No Insurance, Expired License Tag, Seat Belt Violation, MHP.  Bond $1,500, $300, $800, $400, $60.

 

JOHN TRENT ROBINSON, 43, of Mendenhall, Hold for Other Agency, NCSO.  Bond $0.

 

SHAWN MICHAEL SHOEMAKE, 37, of Philadelphia, Contempt of Court, False ID, Public Drunk, NCSO.  Bond $0, $800, $600.

 

MESHIA CHANYNELLE WILLIS, 26, of Philadelphia, Possession of Paraphernalia, NCSO.  Bond $600.

