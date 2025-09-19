DUIs, Child Neglect, and Possession of a Firearm by Convicted Felon in Neshoba Arrests

TONYA I BEN, 42, of Philadelphia, Failure to Appear, NCSO. Bond $0.
WILLIAM HUNTER CLEMONS, 25, of Philadelphia, Possession of Firearm by Convicted Felon, NCSO. Bond $0.
CLARISSA GLADNEY, 38, of Philadelphia, Child Neglect. Bond $800.
TREY WALLACE IRVIN, 23, of Philadelphia, Failure to Appear, NCSO. Bond $0.
JARVONTA JERMAINIE LANIER, 25, of Meridian, DUI – Other Substance, Suspended Driver’s License, Speeding, No License Tag, MHP. Bond $1,500, $800, $300, $300.
MIRISA M MINGO, 40, of Philadelphia, DUI – 1st, No Driver’s License, No Insurance, Expired License Tag, Seat Belt Violation, MHP. Bond $1,500, $300, $800, $400, $60.
JOHN TRENT ROBINSON, 43, of Mendenhall, Hold for Other Agency, NCSO. Bond $0.
SHAWN MICHAEL SHOEMAKE, 37, of Philadelphia, Contempt of Court, False ID, Public Drunk, NCSO. Bond $0, $800, $600.
MESHIA CHANYNELLE WILLIS, 26, of Philadelphia, Possession of Paraphernalia, NCSO. Bond $600.