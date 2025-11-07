Felony Malicious Mischief, Assault, Drugs, and DUIs in Neshoba Arrests

Big Deals!
by
COREY BRATCHER, 33, of Philadelphia, Simple Assault – Causing Bodily Injury, PPD.  Bond $500.

BUDDY R CHISHOLM, 64, of Philadelphia, Felony Malicious Mischief, PPD.  Bond N/A.

JOHN THOMAS HARVEY, 46, of Carthage, Felony Possession of a Controlled Substance, Possession of Paraphernalia, Disorderly Conduct, No Insurance, No License Tag, NCSO.  Bond $40,000, $800, $600, $800, $300.

LEDELL N KEYES, 24, of Laurel, Failure to Appear, Possession of Firearm by Convicted Felon, NCSO.  Bond $0, $0.

JA’RDAVION A MCDOUGLE, 23, of Philadelphia, Serving Sentence, NCSO.  Bond $0.

GREGORY L NELSON, 45, of Philadelphia, DUI – 1st, NCSo.  Bond $1,500.

KADEN JASE WALKER SEALES, 20, of Philadelphia, Serving Sentence, NCSO.  Bond $0.

VALANA DANELL SOCKEY, 32, of Choctaw, Failure to Appear, Contempt of Court, NCSO.  Bond $0, $0.

JACOB M THOMAS, 18, of Philadelphia, Disorderly Conduct – Disturbance of Family, PPD.  Bond $500.

MERRILL C VAUGHN, 51, of Walnut Grove, Failure to Appear, Suspended Driver’s License, No Insurance, NCSO.  Bond $0, $800, $800.

DEBORAH DOOLEY WITHERS, 31, of Union, Hold for Circuit Court, Felony Possession of a Controlled Substance, NCSO.  Bond $0, $7,500.

