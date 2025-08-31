Felony Receiving Stolen Property and Shoplifting Arrests in Leake and Philadelphia

TERRELL A BEAN, 24, of Philadelphia, Shoplifting, PPD. Bond $1,000.
LAKELLIE G BODY, 28, of Carthage, DUI – 1st, No Insurance, Failure to Yield to Blue Lights, Seatbelt Violation, Open Container, CPD. Bond $1,351, $438, $238, $72, $389.25.
JEFFREY K FORTUNE, 69, of Brandon, DUI – 1st, CPD. Bond $1,351.
CALVIN K LEFLORE, 32, of Carthage, Bench Warrant – Leake County Justice Court, LCSO. Bond N/A.
JEREMY B MOORE, 20, of Union, Reckless Driving, LCSO. Bond $500.
MARKAYLA STRIBLING, 27, of Philadelphia, Shoplifting, PPD. Bond $1,000.
JAMES R TOWNSEND, 40, of Carthage, Bench Warrant – Cartage Municipal Court, PPD. Bond $0.
INDIA J WINGO, 32, of Carthage, Felony Receiving Stolen Property, CPD. Bond $35,000.