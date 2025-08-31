Big Deals!
Felony Receiving Stolen Property and Shoplifting Arrests in Leake and Philadelphia

TERRELL A BEAN, 24, of Philadelphia, Shoplifting, PPD.  Bond $1,000.

LAKELLIE G BODY, 28, of Carthage, DUI – 1st, No Insurance, Failure to Yield to Blue Lights, Seatbelt Violation, Open Container, CPD.  Bond $1,351, $438, $238, $72, $389.25.

JEFFREY K FORTUNE, 69, of Brandon, DUI – 1st, CPD.  Bond $1,351.

CALVIN K LEFLORE, 32, of Carthage, Bench Warrant – Leake County Justice Court, LCSO.  Bond N/A.

JEREMY B MOORE, 20, of Union, Reckless Driving, LCSO.  Bond $500.

MARKAYLA STRIBLING, 27, of Philadelphia, Shoplifting, PPD.  Bond $1,000.

JAMES R TOWNSEND, 40, of Carthage, Bench Warrant – Cartage Municipal Court, PPD.  Bond $0.

INDIA J WINGO, 32, of Carthage, Felony Receiving Stolen Property, CPD.  Bond $35,000.

