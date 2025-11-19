Leake Academy Football State Championship location and broadcast information

State Championship Location/Broadcast Information:
- Game – Thursday, November 20, 7:00 pm
- Location: “The Brickyard” at Jackson Academy
4908 Ridgewood Rd, Jackson, MS 39211
- Radio: 98.3 The Christmas Station (WKOZ-FM)
- Online stream (AUDIO ONLY): Boswell Media Sports YouTube Channel, 98.3 App,
Kicks96news.com, Cruisin98news.com, Breezynews.com,
- Social Media: @Revp2, @leake_sports
@BreckRiley ,@Bshields
*Directions to Jackson Academy (from Carthage area)
- Follow Hwy 25 South to Jackson for approximately 43 miles.
- Take a right on Ridgewood Road
- Travel approximately 2.5 miles
- Arrive at Jackson Academy
Additional information:
- Admission is $10
- MAIS Championships Digital Game Program – HERE