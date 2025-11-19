Big Deals!
Leake Academy Football State Championship location and broadcast information

by
Leake Academy Football State Championship location and broadcast information

State Championship Location/Broadcast Information:

*Directions to Jackson Academy (from Carthage area)

  • Follow Hwy 25 South to Jackson for approximately 43 miles. 
  • Take a right on Ridgewood Road
  • Travel approximately 2.5 miles
  • Arrive at Jackson Academy

Additional information:

  • Admission is $10
  • MAIS Championships Digital Game Program – HERE

 

