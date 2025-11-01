Big Deals!
Felonious Child Abuse, Disturbance of Family, and Domestic Violence in Leake Arrests

ANTONIO D BANKS, 48, of Camden, Bench Warrant – Carthage Municipal Court, Hold for Other Agency – Carthage Municipal Court, LCSO.  Bond $0, N/A.

KEVIN D BROWN, 45, of Carthage, Felony Indictment, LCSO.  Bond $25,000.

PHILLIP L BUFORD, 36, of Terry, Disorderly Conduct – Failure to Comply with LEO, Domestic Violence – Simple Assault, LCSO.  Bond $500, N/A.

TORI CHIPLEY, 25, of Carthage, Disorderly Conduct – Disturbance of Family, Disorderly Conduct – Failure to Comply with LEO, LCSO.  Bond $1,000, $500.

SADE T EALY, 36, of Walnut Grove, Felony Indictment, LCSO.  Bond $10,000.

NATHAN L EDWARDS, 44, of Kosciusko, Felony Indictment, LCSO.  Bond $10,000.

JUSTIN LAWSON, 28, of Carthage, Domestic Violence – Simple Assault, LCSO.  Bond $1,000.

ANDRES S LUCAS, 21, Improper Equipment, No Driver’s License, No Insurance, Seatbelt Violation, Hold for ICE, CPD.  Bond $238, $498, $438, $72, N/A.

DAKOTA W MCCAUGHN, 24, of Carthage, Felony Indictment, LCSO.  Bond $10,000.

CHARLES R MORGAN, 21, of Kosciusko, Bench Warrant – Kosciusko Municipal Court, CPD.  Bond N/A.

FRANK J REED, 42, of Carthage, Felonious Child Abuse – With Bodily Harm, LCSO.  Bond $10,000.

RICKY SESSUMS, 60, of Lena, Felony Indictment, Felony Indictment, LCSO.  Bond $10,000, $5,000.

JENNA M TOLLESON, 33, of Carthage, Felony Indictment, LCSO.  Bond $5,000.

DANNY R WILLIS, 36, of Carthage, Disorderly Conduct – Failure to Comply with LEO, Resisting Arrest, Public Drunk, False ID, CPD.  Bond $639.25, $649.25, $239.25, $1,139.25.

