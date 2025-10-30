Big Deals!
HomeLeakeFelony Obstruction, DUI, and a Host of Felony Indictments in Leake County

Felony Obstruction, DUI, and a Host of Felony Indictments in Leake County

by
SHARE NOW
Felony Obstruction, DUI, and a Host of Felony Indictments in Leake County

DOROTHY ALFORD, 67, of Carthage, Felony Indictment, LCSO.  Bond $10,000.

https://www.maxxsouth.com/packages?utm_term=maxxsouth%20broadband&utm_campaign=Main+Market+Area&utm_source=adwords&utm_medium=ppc&hsa_acc=6980747738&hsa_cam=342237541&hsa_grp=41156171517&hsa_ad=491681585945&hsa_src=g&hsa_tgt=kwd-316196918131&hsa_kw=maxxsouth%20broadband&hsa_mt=b&hsa_net=adwords&hsa_ver=3&gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMI2r-hqq77jAMVX0T_AR2QYzhqEAAYASAAEgJtHfD_BwE

 

JOSHUA J BROWN, 25, of Carthage, Felony Indictment, LCSO.  Bond $500,000.

https://www.kicks96news.com/local/kicks-picks-make-your-selections-here-2/

 

MARQUIS K BROWN, 29, of Carthage, Felony Possession of a Controlled Substance, DUI – Other Substance, Reckless Driving, LCSO.  Bong N/A, $1,000, $500.

https://www.kfeems.org/concert-tickets

 

SHANGE CHAMBLEE, 40, of Carthage, Felony Indictment, LCSO.  Bond $20,000.

https://www.kicks96news.com/wp-content/uploads/2022/10/The-Carousel-House-landing-page-1.pdf

 

JAMARQUEZ A CLAY, 24, Disorderly Conduct – Failure to Comply with LEO, LCSO.  Bond $500.

https://www.facebook.com/GriffisMotorsInc

 

BARRY K EDWARDS, 40, of Carthage, Felony Indictment, LCSO.  Bond N/A.

https://yourbigdeals.bigdealsmedia.net/category/5279/auction:-pallet-of-triple-clean-corn-attala-co-coop

 

DEMETRIUS M FIFER, 49, of Carthage, Warrant – Carthage Municipal Court, CPD.  Bond $2,244.54.

https://yourbigdeals.bigdealsmedia.net/item/71535/$50-gift-certificate

 

JERMEY D LOWERY, 35, of Louisville, Felony Indictment, LCSO.  Bond N/A.

https://www.facebook.com/OzarkAgSupply

 

BRIANT T MASON, 19, of Jackson, Possession of Marijuana, Possession of Paraphernalia, CPD.  Bond $674.25, $674.25.

https://www.maxxsouth.com/packages?utm_term=maxxsouth%20broadband&utm_campaign=Main+Market+Area&utm_source=adwords&utm_medium=ppc&hsa_acc=6980747738&hsa_cam=342237541&hsa_grp=41156171517&hsa_ad=491681585945&hsa_src=g&hsa_tgt=kwd-316196918131&hsa_kw=maxxsouth%20broadband&hsa_mt=b&hsa_net=adwords&hsa_ver=3&gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMI2r-hqq77jAMVX0T_AR2QYzhqEAAYASAAEgJtHfD_BwE

 

EDISON M MONTALVO, 27, of Carthage, DUI – 1st, Hold for ICE, CPD.  Bond $1,351, N/A.

https://www.kicks96news.com/local/kicks-picks-make-your-selections-here-2/

 

JULIE MURRELL, 57, of Carthage, Felony Obstruction – Tampering with Physical Evidence, Felony Accessory after the Fact, CPD.  Bond $2,500, $2,500.

https://www.kfeems.org/concert-tickets

 

OMAR M ROBINSON, 41, of Camden, Felony Indictment X 2, LCSO.  Bond $10,000 X 2.

https://www.kicks96news.com/wp-content/uploads/2022/10/The-Carousel-House-landing-page-1.pdf

 

CHRISTOPHER SOCKEY, 45, of Walnut Grove, Bench Warrant – Leake County Justice Court, LCSO.  Bond $10,000.

https://www.facebook.com/GriffisMotorsInc

 

ANTRALL J TOWNSEND, 41, of Forest, Felony Indictment, LCSO.  Bond $40,000.

https://yourbigdeals.bigdealsmedia.net/category/5279/auction:-pallet-of-triple-clean-corn-attala-co-coop

https://yourbigdeals.bigdealsmedia.net/item/71535/$50-gift-certificate

Leave a Reply

We encourage open dialogue but if you disagree with someone, please disagree respectfully. Cruelty will not be tolerated. This is a family-friendly group.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Articles

Assault, Domestic Violence, and Shoplifting in Leake and Philadelphia

Domestic Violence, Manufacture of a Machine Gun, and Sale of a Stolen Firearm in Philadelphia and Leake County

VIDEO STREAM: Leake Academy vs Tri-County

Leake County Sheriff Urges Residents to Stay Alert During Holidays

Felony Child Abuse, Assault, and Multiple Shoplifting Arrests in Leake and Philadelphia

VIDEO STREAM: Leake Academy vs Riverfield

https://www.facebook.com/OzarkAgSupply
https://www.maxxsouth.com/packages?utm_term=maxxsouth%20broadband&utm_campaign=Main+Market+Area&utm_source=adwords&utm_medium=ppc&hsa_acc=6980747738&hsa_cam=342237541&hsa_grp=41156171517&hsa_ad=491681585945&hsa_src=g&hsa_tgt=kwd-316196918131&hsa_kw=maxxsouth%20broadband&hsa_mt=b&hsa_net=adwords&hsa_ver=3&gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMI2r-hqq77jAMVX0T_AR2QYzhqEAAYASAAEgJtHfD_BwE