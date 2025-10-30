Felony Obstruction, DUI, and a Host of Felony Indictments in Leake County

DOROTHY ALFORD, 67, of Carthage, Felony Indictment, LCSO. Bond $10,000.
JOSHUA J BROWN, 25, of Carthage, Felony Indictment, LCSO. Bond $500,000.
MARQUIS K BROWN, 29, of Carthage, Felony Possession of a Controlled Substance, DUI – Other Substance, Reckless Driving, LCSO. Bong N/A, $1,000, $500.
SHANGE CHAMBLEE, 40, of Carthage, Felony Indictment, LCSO. Bond $20,000.
JAMARQUEZ A CLAY, 24, Disorderly Conduct – Failure to Comply with LEO, LCSO. Bond $500.
BARRY K EDWARDS, 40, of Carthage, Felony Indictment, LCSO. Bond N/A.
DEMETRIUS M FIFER, 49, of Carthage, Warrant – Carthage Municipal Court, CPD. Bond $2,244.54.
JERMEY D LOWERY, 35, of Louisville, Felony Indictment, LCSO. Bond N/A.
BRIANT T MASON, 19, of Jackson, Possession of Marijuana, Possession of Paraphernalia, CPD. Bond $674.25, $674.25.
EDISON M MONTALVO, 27, of Carthage, DUI – 1st, Hold for ICE, CPD. Bond $1,351, N/A.
JULIE MURRELL, 57, of Carthage, Felony Obstruction – Tampering with Physical Evidence, Felony Accessory after the Fact, CPD. Bond $2,500, $2,500.
OMAR M ROBINSON, 41, of Camden, Felony Indictment X 2, LCSO. Bond $10,000 X 2.
CHRISTOPHER SOCKEY, 45, of Walnut Grove, Bench Warrant – Leake County Justice Court, LCSO. Bond $10,000.
ANTRALL J TOWNSEND, 41, of Forest, Felony Indictment, LCSO. Bond $40,000.