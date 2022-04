Grand Larceny and Other Arrests in Leake and Attala

KIMBERLY N LEACH, 35, of Ethel, Possession of a Controlled Substance, Unlawful Advertisement of Paraphernalia, ACSO. Bond $1,000, $1,000.

JAMIE R LEPARD, 42, of Kosciusko, Grand Larceny, ACSO. Bond $50,000.

LOURIE LEPARD, 42, of Kosciusko, Grand Larceny, ACSO. Bond $50,000.

RUFUS PARKS, 39, of Kosciusko, Hold for Other Agency, KPD. Bond N/A.

GAMARDRE T REED, 24, of Carthage, Bench Warrant X 7, CPD. Bond N/A X 7.

REBECCA N REYNOLDS, 43, of Jackson, Felony Indictment, LCSO. Bond $10,000.

PAUL D RIMMER, 31, of Kosciusko, Hold for Other Agency, CPD. Bond $0.

VIRGIL L WADE, 46, of Vaiden, Forgery, Hold for Other Agency, KPD. Bond $2,600, N/A.

JAMES WINTERS, 34, of Kosciusko, Reckless Driving, ACSO. Bond $1,000.