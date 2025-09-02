Big Deals!
Child Neglect, DUIs, and Drug Arrests in Neshoba County

Child Neglect, DUIs, and Drug Arrests in Neshoba County

RHONDA CLEMONS, 41, of Philadelphia, Contempt of Court, NCSO.  Bond $0.

JEFFERY DAVID DOOLEY, 39, of Union, Hold for Drug Court.  Bond $0.

CARDALE J EICHELBERGER, 25, of Noxapater, Contempt of Court, No Insurance, Possession of Marijuana, NCSO.  Bond $0, $800, $1,000.

LISA LEE GRIFFITH, 53, of Sebastopol, Contempt of Court, Failure to Appear X 3, NCSO.  Bond $0, $0 X 3.

RACHEL MAE HATTEN, 42, of Philadelphia, Child Neglect, Contempt of Court, NCSO.  Bond $0, $0.

JEREMY JONES, 25, of Philadelphia, DUI – Other Substance, NCSO.  Bond $1,500.

NATHANIEL SAM, 35, of Philadelphia, Contempt of Court, Possession of Paraphernalia, NCSO.  Bond $0, $600.

JIMMY NOVICK SMITH, 48, of Philadelphia, No Proof of Insurance, Suspended Driver’s License, Hold for MDOC, NCSO.  Bond $800, $800, $0.

NITTAK HOLLO FICHIK LEAH THOMAS, 26, of Choctaw, Felony Pursuit, Possession of a Controlled Substance, False ID, Possession of Paraphernalia, NCSO.  Bond $0, $0, $800, $600.

WESLEY WATKINS, 53, of Philadelphia, Contempt of Court, NCSO.  Bond $0.

