Child Neglect, DUIs, and Drug Arrests in Neshoba County

RHONDA CLEMONS, 41, of Philadelphia, Contempt of Court, NCSO. Bond $0.
JEFFERY DAVID DOOLEY, 39, of Union, Hold for Drug Court. Bond $0.
CARDALE J EICHELBERGER, 25, of Noxapater, Contempt of Court, No Insurance, Possession of Marijuana, NCSO. Bond $0, $800, $1,000.
LISA LEE GRIFFITH, 53, of Sebastopol, Contempt of Court, Failure to Appear X 3, NCSO. Bond $0, $0 X 3.
RACHEL MAE HATTEN, 42, of Philadelphia, Child Neglect, Contempt of Court, NCSO. Bond $0, $0.
JEREMY JONES, 25, of Philadelphia, DUI – Other Substance, NCSO. Bond $1,500.
NATHANIEL SAM, 35, of Philadelphia, Contempt of Court, Possession of Paraphernalia, NCSO. Bond $0, $600.
JIMMY NOVICK SMITH, 48, of Philadelphia, No Proof of Insurance, Suspended Driver’s License, Hold for MDOC, NCSO. Bond $800, $800, $0.
NITTAK HOLLO FICHIK LEAH THOMAS, 26, of Choctaw, Felony Pursuit, Possession of a Controlled Substance, False ID, Possession of Paraphernalia, NCSO. Bond $0, $0, $800, $600.
WESLEY WATKINS, 53, of Philadelphia, Contempt of Court, NCSO. Bond $0.