DUIs and Drugs in Neshoba County

MARCUS D BARFOOT, 51, of Union, DUI – Test Refusal, Possession of Marijuana, Possession of Paraphernalia, PPD.  Bond $1,500, $1,500, $800.

ENTONY BURNSIDE, 40, of Philadelphia, Felony Possession of a Controlled Substance, Hold – Detainer for MDOC, PPD.  Bond $20,000, N/A.

JACAREY R CLEMONS, 19, of Philadelphia, Bench Warrant – Philadelphia Municipal Court, PPD.  Bond N/A.

LACYNTHIA DIXON, 44, of Conehatta, Failure to Appear X 2, Indictment, NCSO.  Bond $0 X 2, $0.

MATTHEW L GLASS, 42, of Attalla, AL, Public Drunk, PPD.  Bond $500.

JOHNNIE HALL, 36, of Carthage, Bench Warrant – Philadelphia Municipal Court, PPD.  Bond N/A.

MASON HOWARD, 22, of Quitman, Hold for Circuit Court, Serving Sentence, NCSO.  Bond $0, $0.

WILLIAM JONES, 59, of Philadelphia, Hold for Circuit Court, NCSO.  Bond $0.

DECLAN K MILES, 25, of Philadelphia, Contempt of Court – Default in Payment of Restitution – Philadelphia Municipal Court, PPD.  Bond N/A.

CEDRIC A NEWSOME, 46, of Flowood, DUI – Controlled Substance, Possession of Marijuana, Possession of Paraphernalia, PPD.  Bond $1,500, $1,500, $800.

CASAJA DANELL THOMAS, 29, of Philadelphia, Contempt of Court, NCSO.  Bond $0.

MEGAN WARREN, 40, of Union, DUI – Test Refusal, NCSO.  Bond $1,500.

CLEVELAND WILLIAMS II, 45, of Meridian, Hold for Drug Court, NCSO.  Bond $0.

