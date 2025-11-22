DUIs and Drugs in Neshoba County

MARCUS D BARFOOT, 51, of Union, DUI – Test Refusal, Possession of Marijuana, Possession of Paraphernalia, PPD. Bond $1,500, $1,500, $800.
ENTONY BURNSIDE, 40, of Philadelphia, Felony Possession of a Controlled Substance, Hold – Detainer for MDOC, PPD. Bond $20,000, N/A.
JACAREY R CLEMONS, 19, of Philadelphia, Bench Warrant – Philadelphia Municipal Court, PPD. Bond N/A.
LACYNTHIA DIXON, 44, of Conehatta, Failure to Appear X 2, Indictment, NCSO. Bond $0 X 2, $0.
MATTHEW L GLASS, 42, of Attalla, AL, Public Drunk, PPD. Bond $500.
JOHNNIE HALL, 36, of Carthage, Bench Warrant – Philadelphia Municipal Court, PPD. Bond N/A.
MASON HOWARD, 22, of Quitman, Hold for Circuit Court, Serving Sentence, NCSO. Bond $0, $0.
WILLIAM JONES, 59, of Philadelphia, Hold for Circuit Court, NCSO. Bond $0.
DECLAN K MILES, 25, of Philadelphia, Contempt of Court – Default in Payment of Restitution – Philadelphia Municipal Court, PPD. Bond N/A.
CEDRIC A NEWSOME, 46, of Flowood, DUI – Controlled Substance, Possession of Marijuana, Possession of Paraphernalia, PPD. Bond $1,500, $1,500, $800.
CASAJA DANELL THOMAS, 29, of Philadelphia, Contempt of Court, NCSO. Bond $0.
MEGAN WARREN, 40, of Union, DUI – Test Refusal, NCSO. Bond $1,500.
CLEVELAND WILLIAMS II, 45, of Meridian, Hold for Drug Court, NCSO. Bond $0.