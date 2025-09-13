Big Deals!
Trespassing, Felony Drugs, and Theft of Utilities in Neshoba County

ETHAN BILLIE, 31, of Philadelphia, Contempt of Court, NCSO.  Bond $0.

COREY GLENN BROOKS, 35, of Union, Contempt of Court, Possession of Cocaine, Felony Possession of a Controlled Substance, MBN.  Bond $0, $10,000, $10,000.

DILLON ANTHONY COPELAND, 31, of Preston, Felony Possession of a Controlled Substance X 2, Disturbance of Family, Disorderly Conduct – Failure to Comply, Resisting Arrest, Possession of Paraphernalia, NCSO.  Bond $10,000 X 2, $600, $600, $600, $600.

TERRY DARNELL FOWLER JR, 33, of Philadelphia, Theft of Utilities, NCSO.  Bond $600.

DEMARIEO MARQUIS HAYNES, 33, of Philadelphia, Failure to Appear, NCSO.  Bond $0.

CHRISTOPHER HUGHES, 34, of Louisville, Indictment, NCSO.  Bond $0.

LEZARIUS LAY, 33, of Forest, Hold for Other Agency, NCSO.  Bond $0.

VINCENT MOORE, 29, of Philadelphia, Probation Violation, NCSO.  Bond $0.

TIFFANY LANE SHOEMAKE, 27, of Conehatta, Contempt of Court, NCSO.  Bond $0.

SAMANTHA KIM VIVIANS, 42, of Philadelphia, Failure to Appear X 2, NCSO.  Bond $0 X 2.

WILLIAM DEVONTE WILLIAMS, 24, of Philadelphia, Trespassing, NCSO.  Bond $600.

