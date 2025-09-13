Trespassing, Felony Drugs, and Theft of Utilities in Neshoba County

ETHAN BILLIE, 31, of Philadelphia, Contempt of Court, NCSO. Bond $0.
COREY GLENN BROOKS, 35, of Union, Contempt of Court, Possession of Cocaine, Felony Possession of a Controlled Substance, MBN. Bond $0, $10,000, $10,000.
DILLON ANTHONY COPELAND, 31, of Preston, Felony Possession of a Controlled Substance X 2, Disturbance of Family, Disorderly Conduct – Failure to Comply, Resisting Arrest, Possession of Paraphernalia, NCSO. Bond $10,000 X 2, $600, $600, $600, $600.
TERRY DARNELL FOWLER JR, 33, of Philadelphia, Theft of Utilities, NCSO. Bond $600.
DEMARIEO MARQUIS HAYNES, 33, of Philadelphia, Failure to Appear, NCSO. Bond $0.
CHRISTOPHER HUGHES, 34, of Louisville, Indictment, NCSO. Bond $0.
LEZARIUS LAY, 33, of Forest, Hold for Other Agency, NCSO. Bond $0.
VINCENT MOORE, 29, of Philadelphia, Probation Violation, NCSO. Bond $0.
TIFFANY LANE SHOEMAKE, 27, of Conehatta, Contempt of Court, NCSO. Bond $0.
SAMANTHA KIM VIVIANS, 42, of Philadelphia, Failure to Appear X 2, NCSO. Bond $0 X 2.
WILLIAM DEVONTE WILLIAMS, 24, of Philadelphia, Trespassing, NCSO. Bond $600.