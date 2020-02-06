Public Drunk and Drug Arrests in Leake and Attala Counties

JAMES WORDLAW
JAMES WORDLAW, 50, EXPLOITATION OF A VULNERABLE ADULT, MDOC
TIFFANIQUE WILLIS
TIFFAINIQU WILLIS, 27, PHILADELPHIA, IMPROPER/NO TAG, NO DRIVER’S LICENSE/EXPIRED, NO INSURANCE, LEAKE COUNTY SHERIFF’S DEPT
DANIEL WILCHER
DANIEL WILCHER, 21, PHILADELPHIA, POSSESSION OF MARIJUANA IN VEHICLE, POSSESSION OF METH, LEAKE COUNTY SHERIFF’S DEPT
EDWARD TRIPLETT
EDWARD TRIPLETT, 51, CARTHAGE, PUBLIC DRUNK, CONTEMPT OF COURT, KOSCIUSKO POLICE DEPT
GREGORY TAYLOR
GREGORY TAYLOR, 53, KOSCIUSKO, PUBLIC DRUNK, SHOPLIFTING, KOSCIUSKO POLICE DEPT
KWAMEA STEWART
KWAMEA STEWART,35, POSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE, LEAKE COUNTY SHERIFF’S DEPT
CHRISTOPHER SMITH
CHRISTOPHER SMITH, 22, KOSCIUSKO, CONTEMPT OF COURT, KOSCIUSKO POLICE DEPT
JOE ROBINSON
JOE ROBINSON,52, AGGRAVATED ASSAULT, MDOC
MADISON PUGH
MADISON PUGH, 26, SEMINARY, POSSESSION OF MARIJUANA IN A VEHICLE, POSSESSION OF METH, LEAKE COUNTY SHERIFF’S DEPT
All suspects are presumed innocent until proven guilty in a court of law. The mugshots and arrest records published are not an indication of guilt, or evidence that an actual crime has been committed. Arrests made by the Leake County Sheriff’s Department, Carthage PD, Walnut Grove PD, Attala County Sheriff’s Department, Kosciusko PD. (Leake County Correctional Facility images)