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Two Tornadoes Confirmed In Winston County

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The National Weather Service has now confirmed a total of 15 tornadoes from last Wednesday’s outbreak of severe storms in Mississippi.  Two of them were on the ground in Winston County at the same time.

0851 PM     TORNADO          3 WSW BLUFF LAKE        33.26N 88.84W
04/13/2022                   WINSTON            MS   NWS STORM SURVEY 

            THIS EF1 TORNADO BEGAN IN A WOODED AREA 
            SOUTH OF BLUFF LAKE RD AND NORTH OF DUMMY 
            LINE ROAD. THE TORNADO MOVED NORTHEAST 
            CROSSING BOTH ROADS WERE MULTIPLE TREES WERE 
            UPROOTED AND SNAPPED. THE TORNADO MOVED 
            PARALLEL TO BLUFF LAKE RD AND CONTINUED TO 
            UPROOT AND SNAP MULTIPLE TREES. LARGE LIMBS 
            WERE DOWNED ALONG OFFICE ROAD BEFORE THE 
            TORNADO MOVED ACROSS BLUFF LAKE. SPORADIC 
            TREE AND LIMB DAMAGE WAS NOTED ON BLUFF LAKE 
            ROAD EAST OF THE LAKE AS WELL AS ALONG 
            SKINNER ROAD. THE TORNADO DISSIPATED IN A 
            WOODED AREA JUST NORTH OF SKINNER ROAD. MAX 
            WIND 105 MPH, MAX PATH WIDTH 700 YARDS, PATH 
            LENGTH 6 MILES. 
***
0851 PM     TORNADO          4 ENE BETHEDEN          33.23N 88.87W
04/13/2022                   WINSTON            MS   NWS STORM SURVEY 

            ONE OF TWO EF-1 TORNADOES THAT PASSED 
            SIMULTANEOUSLY THROUGH THE NOXUBEE NATIONAL 
            WILDLIFE REFUGE TOUCHED DOWN NEAR SECTION 
            LINE ROAD EAST OF LOAKFOMA ROAD WHERE IT 
            SNAPPED A TREE AND DOWNED A FEW LIMBS. IT 
            MOVED NORTHEAST THROUGH PASTURE AND FOREST 
            UNTIL CROSSING DUMMY LINE ROAD A HALF MILE 
            SOUTH OF THE NORTHERN TORNADO. THE SOUTHERN 
            TORNADO CONTINUED TO CAUSE INTERMITTENT TREE 
            DAMAGE ALONG NOXUBEE CEMETERY ROAD AND THEN 
            CROSSED BLUFF LAKE ROAD. HERE, SEVERAL TREES 
            WERE UPROOTED IN THE MARSHY AREAS AND NEAR 
            PICNIC PAVILIONS ON THE SOUTHERN END OF THE 
            LAKE. THE TORNADO APPEARS TO HAVE BEEN AT 
            ITS MOST INTENSE AS IT CROSSED THE SOUTHERN 
            END OF LEVEE ROAD AND SNAPPED AND UPROOTED 
            NUMEROUS TREES BEFORE MOVING INTO THE WOODED 
            AREAS EAST OF THE LEVEE. SOME ADDITIONAL 
            MINOR TREE DAMAGE OCCURRED ALONG SKINNER 
            ROAD IN SOUTHERN OKTIBBEHA COUNTY WHERE THE 
            TORNADO DISSIPATED. MAX WIND SPEED 105 MPH, 
            MAX PATH WIDTH 250 YDS, PATH LENGTH 10.8 
            MILES.

 

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